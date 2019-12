I COMMENTI

Francesco D'Amico, tecnico Montopoli

Andrea Carbonara, direttore sportivo Santa Maria Calcio

IL TABELLINO

Montopoli

Santa Maria Calcio

Arbitro

Reti:

Note

RIETI - Nella decima giornata di andata del campionato di Terza categoria va in scena sul campo "Gaetano Rinalduzzi" il derby tra Montopoli e Santa Maria Calcio: due società del luogo nate quest'anno capaci di richiamare in questa occasione, nonostante il maltempo, un pubblico numerosissimo e caloroso che ha sostenuto la rispettiva squadra per tutta la durata dell'incontro come raramente capita di osservare in questa categoria.Una partita dal contorno particolare anche per l'iniziativa intrapresa dai due presidenti Valerio Giannini e Mirko Abbatelli, ovvero di dedicare questa gara al ricordo di Andrea Tipà e Alessandro Salustri, due giovani del luogo prematuramente scomparsi. Al momento dell'ingresso in campo i due capitani hanno consegnato ai famigliari dei due giovani un omaggio floreale accompagnato dall'applauso del pubblico ed è stato osservato un minuto di silenzio.Al termine dei novanta minuti di gioco, l'Asd Santa Maria si è imposta per 4-2 e dal punto di vista spettacolare l'incontro ha offerto molte emozioni.Dopo tre minuti di gioco Claudio Capobianchi chiama alla deviazione in angolo Lorenzini e dopo cinque dalla parte opposta Gulino offre a Grossi una buona opportunità con un cross in area sul quale il compagno di squadra non arriva. Il vantaggio del Santa Maria giunge al 20': Claudio Capobianchi batte un calcio d'angolo e sotto porta schiaccia in rete Ouro Akondo in elevazione. Al 21' e al 25' il Montopoli crea due buone occasioni con Turchetti e con Gulino ma si fa trovare pronto Favetta. Al 32' Lorenzini devia in angolo una conclusione di Cerquetani ed al 36' scambio tra Gulino e Grossi con pallone respinto sulla linea di porta.La ripresa è un susseguirsi di emozioni: al 16' il Santa Maria raddoppia con Cerquetani ed al 18' c'è il 3-0 ancora con Cerquetani con un tiro in diagonale. Al 22' nuova opportunità per il Montopoli con Gulino che si vede respingere il tiro da Papi sulla linea ma lo stesso Gulino al 29' batte Favetta e raddoppia al 31'. Sul 2-3 la gara si riaccende ed al 32' il Santa Maria potrebbe andare sul 4-2 con un calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area ma Lorenzini respinge il tiro dal dischetto di Claudio Capibianchi. Il 4-2 finale arriva comunque al 33' con un'azione in contropiede di Della Rovere.«La differenza l'hanno fatta alcuni giocatori avversari di livello superiore. Da parte nostra non posso rimproverare nulla ai ragazzi e meritano tutti un elogio. A mio avviso siamo stati sconfitti dalla squadra più forte del campionato».«Una vittoria importante per la nostra classifica ottenuta contro un avversario corretto al termine di una bella partita. Il risultato per noi non è mai stato in discussione e continuiamo cosi».: Lorenzini, Castiglia, Fantozzi, Serafini (34' st Pastorelli), Flavio De Santis (16' st Calvani), Pollastrelli, Gulino, Micarelli, Turchetti, Grossi, Losacco (40' pt Eustachi). A disp. Bruno, Gozzi, Gentili, Piccione, Cristofanelli, Popescu. All. Francesco D'Amico: Favetta, Gagliano, Papi, De Angelis, Mi. Capobianchi, Della Rovere, Cerquetani, Colafigli, Ouro Akondo (40' st Ma. Capobianchi), Claudio Capobianchi, Capasso (36' st Ammiraglia). A disp. Salustri, M.De Santis, Arena, Sciarra, Carbonara, Ammiraglia. All. Mirko Abbatell: Sandrelli di Rieti20' pt Ouro Akondo (SM), 16' st e 18' st Cerquetani (SM), 29' st e 31' st Gulino (M), 33' st Della Rovere (SM): ammoniti F.De Santis, Turchetti, Gagliano, Colafigli, Della Rovere, Mi. Capobianchi, Manuel Capobianchi; angoli: 2-6