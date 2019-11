RIETI - Al campo "Gaetano Rinalduzzi" di Montopoli va in scena nella sesta giornata di andata del campionato di Terza categoria il derby sabino tra Montopoli e Real Monteleone con la formazione ospite che s'impone per 2-0 e resta nella parte alta della classifica e i padroni di casa che recriminano per le occasioni create ma non concretizzate in diversi momenti della partita.



Al 3' un passaggio filtrante di Gulino trova pronto al tiro Calvani ma il pallone viene deviato in angolo mentre dalla parte opposta al 6' è bravo Lorenzini a respingere una conclusione di Nazzareno Sanesi servito in area da Mirco Marcari. Un minuto dopo il Montopoli ci riprova con due tiri consecutivi di Popescu e Gulino, entrambi respinti da Luca Pitorri. Al 9' ancora Popescu si vede ribattere in calcio d'angolo un tiro dal limite. Al 13' bella triangolazione Calvani-Losacco-Gulino che sfiora la traversa. Gli ospiti riprovano con Nazzareno Sanesi al 25' e Sebastiani al 29' ma l'occasione più ghiotta per passare in vantaggio la crea al 40' il Montopoli con uno spunto in velocità di Calvani che serve Losacco ed il tiro al volo di quest'ultimo lambisce la traversa.

La ripresa si apre con una nuova opportunità per Calvani che al 5', solo davanti al portiere, calcia a lato. Gol fallito, gol subìto: al 13', sul primo calcio d'angolo battuto dagli ospiti, arriva il vantaggio con la deviazione in rete di Moschetti che premia soprattutto la reazione ed il gioco di squadra del Real Monteleone. Al 22' è Calvani a cercare il pareggio con una girata in area che termina di poco a lato ma al 38' la formazione ospite chiude la gara un un'azione di contropiede di Nazzareno Sanesi che supera Lorenzini ed è lo 0-2 finale.

I COMMENTI

Fabrizio Vittori, tecnico Montopoli

«Abbiamo disputato una buona gara creando tante occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Purtroppo il calcio è anche questo ed il nostro rammarico è per una sconfitta che non meritavamo per l'impegno mostrato».

Andrea Selli, presidente Real Monteleone Sabino

«Nel primo tempo abbiamo corso qualche rischio contro una buona squadra, poi abbiamo effettuato qualche cambio, anche di schema, conquistando una vittoria importantissima per la nostra classifica».

IL TABELLINO

Montopoli: Lorenzini, Castiglia, Vittori, Pollastrelli (24' st Romano), Popescu (15' st Turchetti), Micarelli, Di Ruggiero, Fantozzi, Calvani (28' st Galli), Gulino, Losacco (35' st Piccione). A disp. Bruno, Gentili, Nasir, Pastorelli, Eustachi. All. Fabrizio Vittori

Real Monteleone Sabino: L.Pitorri, Pochini (13' st Tomagra), Moschetti, M.Marcari (35' st Piermarini), M.Pitorri, Lupi, Ussarini (20' st Illomei), Betti, Di Filippo (42' st Pecoroni), Sebastiani, N.Sanesi (40' st L.Sanesi). A disp. L.Marcari, S.Marcari, Petrini. All. Andrea Selli

Arbitro: Sandrelli di Rieti

Reti: 13' st Moschetti, 38' st N.Sanesi

Note: ammoniti Pollastrelli, Moschetti, Di Filippo, Sebastiani, N.Sanesi, Tomagra; angoli 8-3

© RIPRODUZIONE RISERVATA