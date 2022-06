Real Gavignano Ponzano espugna Montopoli (0-3) e festeggia il salto in Seconda. Foto

RIETI - Un Real Gavignano Ponzano in grande spolvero espugna il Rinalduzzi di Montopoli e vince partita e soprattutto il campionato di Terza categoria.

Gli uomini di Galassetti battono 3 a 0 il Montopoli e volano a più sette sui montopolesi a due giornate dal termine conquistando matematicamente il primo posto. Matematica la piazza d’onore per Montopoli che chiuderà il campionato comunque al secondo posto.

Il primo tempo

Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti e tifo alle stelle per lo scontro al vertice. Partita molto combattuta nei primi minuti con le difese che lasciano pochi spazi agli attaccanti di entrambe le squadre. Al 10’ l’episodio che sblocca la gara: su un lancio in direzione di Migliorelli, uscita di Giannini che viene abbattuto, secondo l’arbitro non dall’attaccante ospite ma da un difensore, e Gherardo che calcia il pallone verso la porta trova una deviazione di mano: il direttore di gara Battilocchi indica il dischetto decretando il calcio di rigore per il Real Gavignano tra le vibranti proteste dei padroni di casa. Si presenta Recchia dagli undici metri che calcia centrale battendo l’estremo difensore per l’1 a 0 ospite (in foto). Al 20’ tenta la reazione Montopoli con una punizione di Capati parata in due tempi da Gobbi. Partita che col passare dei minuti diventa nervosa e vede già nel primo tempo l’arbitro costretto ad estrarre parecchi cartellini. Al 42’ ancora Montopoli con Cianciarulo che ci prova dalla distanza ma il suo tentativo di destro termina alto. Al 44’ enorme occasione per gli ospiti con Gherardo che lancia Migliorelli a tu per tu con Giannini ma l’estremo difensore di Montopoli compie un’autentica prodezza deviando il tiro con i piedi negando il 2 a 0.

La ripresa

Passano trenta secondi e ancora pericoloso Cianciarulo dal limite col suo drop che però termina a lato di un soffio. Al 50’ Montopoli pericolosa con Quondamstefano da fuori area che esalta i riflessi di Gobbi, bravo a respingere. Col passare dei minuti la stanchezza soprattutto per i padroni di casa si fa sentire e le occasioni migliori se le procura il Real, prima con Migliorelli al 67’ ancora a tu per tu con Giannini che devia in angolo, e poi con Gherardo al 70’ che da dentro l’area manda alto. Al 75’ raddoppiano gli ospiti sull’ennesimo contropiede, orchestrato sulla sinistra da Gherardo che trova nuovamente Migliorelli che stavolta non sbaglia e fa 2 a 0. Passano sei minuti e arriva il terzo gol: Ratini ruba palla al limite ed è bravo a mettere in mezzo per Gherardo che da due passi non dà scampo alla difesa montopolese e sigla il 3 a 0 prima di andare sotto lo spicchio dei tifosi ospiti che ormai si lasciano andare alla festa.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Siamo partiti bene nei primi minuti, non abbiamo capitalizzato un paio di palle gol che abbiamo avuto. Alla lunga loro hanno meritato, si è fatta sentire la stanchezza nel secondo tempo e non siamo più stati lucidi nelle scelte. C’è da dire che nelle ultime settimane i ragazzi hanno giocato praticamente ogni tre giorni a differenza di Gavignano che settimana scorsa ha giocato una gara in meno, quindi non ho nulla da rimproverargli. Sono comunque soddisfatto in generale del campionato fin qui svolto, il secondo posto è matematico e frutto di un ottimo lavoro svolto da giocatori, staff e presidente. Concludo facendo i complimenti al Real per la grande stagione svolta e per la vittoria del campionato».

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Comincio dal fare i complimenti a Montopoli, una grande squadra che ha combattuto fino alla fine in questo fantastico campionato. Se siamo arrivati ad oggi con questa alta quota di punti tra le prime due classificate è merito loro. Quanto a noi, il nostro obiettivo era questo da iniziò campionato, penso che alla lunga abbiamo dimostrato tutta la nostra forza contro tutte le dirette concorrenti e oggi in casa della seconda in classifica abbiamo coronato una stagione fantastica. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che sono stati semplicemente dei grandi».

Il tabellino



Usd Montopoli: Giannini, Ogierhiakhi (52’ Fiori), Galli, Popescu (52’ Capasso), Quondamstefano, Proni, Malungu (84’ Delle Monache), Di Ruggiero (75’ Vavalli), Capati, Gulino, Cocchi (27’ Cianciarulo). A disp. Daja, Rinalduzzi, Ammiraglia, Lattanzi. All. Valentini

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi, Pennacchini P. (50’ Spadaccioli), Malizia, Pellegrini, Mannelli, Recchia (84’ D’Ascenzi), Barnabei (62’ Ratini), Migliorelli (79’ Mancini), Gherardo (86’ Galassetti), Nocelli. A disp. Pennacchini F., Grizzi, Vanni, Nisi. All. Galassetti

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Reti: 12’ Recchia rig., 75’ Migliorelli, 81’ Gherardo

Note. Ammoniti: Galli, Quondamstefano, Capati, Vavalli (M), Gherardo (G). Angoli: 3-3. Spettatori: 400 circa