Terza: debutto vincente per Montopoli, Forano sconfitto 2-0. Tabellino, commenti e foto

Sabato 30 Ottobre 2021, 19:02

RIETI - C’era il pubblico delle grandi occasioni al “Rinalduzzi” per salutare la prima casalinga del Montopoli che parte col piede giusto battendo il Forano Calcio per 2 a 0 nel girone provinciale del campionato di Terza categoria iniziato oggi.

Dopo il lungo stop per la pandemia si è tornati a giocare anche in Terza ed è stata una bella partita quella che ha messo di fronte due squadre apparse ben attrezzate per la categoria.

Il primo tempo

Parte meglio Montopoli che al 9’ minuto costruisce la prima palla gol del match: Capati dalla trequarti con un delizioso tocco d’esterno innesca Cocchi che a tu per tu con Zanghi non inquadra la porta e manda fuori di un soffio. Insistono i padroni di casa e un minuto più tardo è lo stesso Cocchi a farsi perdonare l’errore precedente sempre dalla sinistra raccoglie un lancio dei centrali di Montopoli e stavolta non sbaglia e con un bel diagonale non da scampo a Zanghi mandando la palla sotto la traversa per l’1 a 0. La reazione di Forano porta al tiro al 23’ Filippo Mandosi che angola la sfera ma trova pronto Giannini che devia la palla. Al 28’ Ohuo Gui dopo aver recuperato palla a centrocampo si invola verso la porta montopolose ma calcia alto. Al 38’ Tessicini per gli ospiti dopo l’assist di De Laurentis sfiora il pareggio ma trova ancora pronto Giannini.

La ripresa

Al 50’ Filippo Mandosi del Forano sfiora il palo alla destra di Giannini. Al 67’ Forano ad un passo dal pari con De Laurentis che da centro area batte a rete ma la palla si stampa sulla traversa. Al 72’ è Montopoli che vicino al gol con Quondamsfefano che impegna in un difficile intervento Zanghi il quale con l’aiuto del palo riesce a sventare la minaccia. E’ il preludio al raddoppio che arriva al 73’ con Capasso il quale da centro area raccoglie di testa una punizione calciata da Capati anticipando i difensori e fa 2 a 0. Da quel momento è un monologo del Forano che prova a riaprire la gara. Al 90’ Coppari sfiora il gol dalla sinistra ma calcia di poco alto sulla porta difesa da Giannini. Nel tempo di recupero malgrado gli ospiti ci provino ancora non succede più nulla di rilevante e Montopoli può festeggiare davanti al proprio pubblico la prima vittoria stagionale.

Le dichiarazioni

Bruno Valentini allenatore Usd Montopoli: «Ci tenevamo a ripartire nel migliore dei modi dopo il lungo stop per la pandemia e ci siamo riusciti. Grazie anche all’apporto del pubblico e degli addetti ai lavori che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Felice per il risultato ottenuto contro una buonissima squadra allenata e ben messa in campo e che darà filo da torcere a chiunque. Faccio i complimenti al Forano e naturalmente dico bravissimi ai miei ragazzi».

Stefano Munzi allenatore Asd Forano Calcio: «Complimenti ai nostri avversari che alla fine portano a casa una vittoria meritata anche se il 2 a 0 è troppo severo per quello che abbiamo fatto vedere in campo. La nostra gara è stata condizionata da quel gol preso all’inizio. La reazione c’è stata da parte nostra e abbiamo sfiorato il pareggio a più riprese. Poi purtroppo quel gol da palla inattiva che ha chiuso definitivamente una gara nella quale per lunghi tratti abbiamo avuto noi in mano il pallino del gioco».

Il tabellino

Usd Montopoli: Giannini, Ogierihiakhi (60’ Caldarola), Valloni, Quondamstefano, Di Ruggiero, Zuccari (46’ Lattanzi), Popescu, Capati, Cocchi (46’ Cianciarulo, 63’ Galli), Capasso. A disp. Pandolfi, Rinalduzzi, Chiadroni, De Santis. All. Valentini

Asd Forano Calcio: Zanghi, Magrini, Sabuzi (44’ Bontempi), De Laurentis, Quintaie, Mandosi Fr., Bidini, Tessicini (77’ Tetto), Ohuo Gui, Mandosi Fi., Sciarrini (57’ Coppari). A disp. Lorenzetti, Valenti, Antonini, Di Paolo, Sagoleo, Pedacchia. All. Munzi

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Reti: 10’ Cocchi, 73’ Capasso.

Note: angoli 5-3, spettatori 200 circa