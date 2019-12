© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Appuntamento da non perdere per tutti gli sportivi della Sabina quello di sabato prossimo, 21 dicembre, al campo “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli dove alle ore 14.30 andrà in scena il derby più sentito della stagione tra due squadre dello stesso paese. Il calendario della decima giornata di andata del campionato di Terza categoria metterà infatti di fronte la Usd Montopoli e l’Asd Santa Maria Calcio, due società del posto che hanno iniziato l’attività nella corrente stagione sportiva e che per l’occasione daranno vita al primo confronto diretto al cospetto dei propri sostenitori. L’avvenimento assumerà anche un’importanza particolare per l’iniziativa congiunta attuata dai dirigenti di ambedue le società: dedicare questo derby alla memoria di Andrea Tipà e Alessandro Salustri, due giovani del luogo prematuramente scomparsi in quest’ultimo anno.«Vogliamo ricordarli e onorarli in campo e sugli spalti – recita tra l’altro un comunicato congiunto emesso dalle due società – affinchè una comunità come la nostra possa riconoscersi nei valori e nei sentimenti più alti andando oltre gli steccati e le bandiere. Saremo avversari leali in campo ma uniti in questa giornata di sport e di amicizia: contiamo sulla forte partecipazione di tutti i cittadini di Montopoli per onorare al meglio un bellissimo ed indelebile ricordo di una giornata importante e significativa».