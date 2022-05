Montopoli conquista tre punti d'oro: espugnato Cantalupo 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Montopoli espugna il Tempesta di Cantalupo battendo per 2 a 1 i padroni di casa della Gens nella ventiduesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. Gli uomini di Valentini conquistano la seconda vittoria consecutiva e si portano a 51 punti, a meno uno dalla vetta al momento occupata dal Real Gavignano Ponzano (che ha una partita in meno). Cantalupo resta invece ferma al sesto posto con 35 punti.

Il primo tempo

Pronti via e arriva il vantaggio ospite dopo neanche tre minuti: Di Ruggiero mette in mezzo dalla destra un cross all’apparenza innocuo con la difesa di Cantalupo che però non legge bene e Capasso è bravo a bruciare sul tempo tutti battendo Bianchini in uscita per l’1 a 0. Al 9’ ancora disattenzione difensiva della Gens con Galli che su un lancio lungo riesce ad anticipare e superare Bianchini con un pallonetto, ma il suo tiro da posizione defilata finisce sull’esterno della rete. Cantalupo prova a rispondere ma non riesce ad essere incisiva: al 15’ un tiro di Colafigli dalla distanza termina alto; stesso esito per una punizione di Cortella al 28’. Al 35’ ancora Montopoli alla conclusione, questa volta con Proni che con un drop da fuori area manda il pallone a lato. Passano cinque minuti e gli ospiti vanno vicini al raddoppio: punizione defilata battuta bene da Capati ma il sinistro dell’attaccante montopolese si stampa sulla traversa.

La ripresa

In avvio di secondo tempo i padroni di casa cercano di sorprendere Montopoli e dopo trenta secondi Colafigli serve Murati in profondità ma l’attaccante manda fuori da ottima posizione. Montopoli continua comunque a creare occasioni: al 50’ percussione insistita da parte di Ammiraglia che entra in area ma colpisce male e il pallone termina sul fondo. Passano due minuti e arriva il raddoppio: Galli serve di testa in area di rigore Capati che calcia di destro in girata sul secondo palo superando Bianchini per il 2 a 0. Al 57’ ancora al tiro gli ospiti con Galli che dalla sinistra costringe Bianchini alla respinta. Cantalupo conquista campo e si fa pericolosa al 65’ con una punizione battuta da Cortella che va a lato di poco. Al 72’ gli uomini di Pastorelli accorciano le distanze: lancio lungo di Colafigli che serve Murati a tu per tu con Daja; l’attaccante di Cantalupo apre il piatto sinistro e non da scampo all’estremo difensore ospite per l’1 a 2. Nei minuti finali i padroni di casa tentano di recuperare lo svantaggio con tutte le loro forze. All’84’ un corner battuto da Corinaldesi trova appostato sul secondo palo Evangelisti che colpisce male e manda fuori. Due minuti più tardi punizione calciata da Cortella che trova la respinta di Daja. Durante il recupero il forcing finale della Gens non sortisce effetti e Montopoli conquista i tre punti.

Le dichiarazioni post gara

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc: «Purtroppo nel primo tempo non abbiamo approcciato al meglio la partita, abbiamo concesso troppo per nostre disattenzioni e contro squadre del calibro di Montopoli non puoi farti trovare impreparato, altrimenti vieni punito come è successo a noi oggi. Nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo, abbiamo creato palle gol nitide che però non siamo riusciti a sfruttare. Loro sono un’ottima squadra e gli vanno fatti i complimenti».

Pietro Galloni, vice presidente Usd Montopoli: «Vittoria di importanza capitale per restare attaccati alla parte alta della classifica. I tre punti di oggi, arrivati su un campo per niente facile, ci danno morale per il prosieguo del campionato. Cercheremo di dare continuità ai risultati per le partite che mancano; il nostro sogno continua».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc: Bianchini, Boccolucci (63’ Pazzaglia), Borgucci S. (84’ Borgucci A.), Colafigli, Evangelisti (87’ Pitotti), Scarinci, Cortella, Fabbrini, Corinaldesi, Giuliani (50’ Bonifazi D.), Murati. A disp. Angelini, Pieroncini, Zuccari, Bonifazi M., Mercuri. All. Pastorelli

Usd Montopoli: Daja, Fiori, Ammiraglia, Proni, Quondamstefano (58’ Chiadroni), Valloni, Galli, Popescu, Capati (79’ Cocchi), Capasso (90’ Pandolfi), Di Ruggiero. A disp. Giannini, Gentili, Lattanzi, De Santis, Cristofanelli, Rinalduzzi. All. Valentini

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Reti: 3’ Capasso (M), 52’ Capati (M), 72’ Murati (C)

Note. Ammoniti: Fabbrini, Evangelisti, Scarinci, Colafigli, Corinaldesi, Murati (C), Daja, Ammiraglia, Quondamstefano, Di Ruggiero (M). Angoli: 5-3. Spettatori: 200 circa