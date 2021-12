Montopoli batte di misura (1-0) Gens Cantalupo e resta al vertice. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince di misura il Montopoli contro il Gens Cantalupo, 1 a 0, tra le mura amiche del Rinalduzzi nel match valevole a per la settima giornata del campionato provinciale di Terza categoria.

Montopoli con la sua sesta vittoria stagionale si prende momentaneamente la testa della classifica, aspettando il risultato di Borgorose, impegnata fuori casa contro Poggio Bustone domani. Cantalupo resta invece fermo a quota 12 punti.

Il primo tempo

Buona la partenza dei padroni di casa che si affacciano in avanti nei primi minuti di gioco, prima con Galli e poi con Capasso impegnando Bianchini in due parate comode in presa. Cantalupo prova ad organizzare il proprio gioco, ma è Montopoli a passare al 12’ con un ottimo lancio di Capasso che sorprende la difesa ospite e lancia Gulino che in uno contro uno supera il portiere in uscita e deposita in rete per l’1 a 0. Al 20’ è ancora pericoloso Gulino, il quale, lanciato da una spizzata di testa da parte di Galli, supera nuovamente Bianchini ma la conclusione da posizione defilata trova questa volta l’intervento decisivo di Bonifazi che, a porta sguarnita, evita il 2 a 0 e devia in angolo. La reazione ospite arriva al 27’ su palla inattiva: una punizione dalla trequarti messa in mezzo da Corinaldesi, trova la deviazione di Murati che non riesce però ad inquadrare lo specchio da ottima posizione. Passano 5 minuti e un episodio dubbio nell’area di Montopoli, con Murati che viene toccato e va a terra, scatena le proteste ospiti, ma l’arbitro lascia proseguire. Sul prosieguo dell’azione Bonifazi arriva alla conclusione dal limite trovando la risposta pronta di Ferretti in due tempi. Montopoli sul finale di tempo prova a impensierire la difesa di Cantalupo con un paio di angoli che però non sortiscono effetti.



La ripresa

Il secondo tempo, complice il calar del sole, si gioca in una temperatura polare. Squadre contratte e occasioni da rete pressoché nulle, anche se è il Cantalupo che prova a fare la partita, mentre Montopoli si difende con ordine affidando a qualche azione di alleggerimento le proprie ripartenze. Al 62’ ci prova Murati per gli ospiti con un tiro al volo da fuori area che finisce alto di poco. Dieci minuti più tardi è Vavalli per Montopoli che da lontanissimo prova a sorprendere Bianchini ma anche in questo caso la palla finisce sopra la traversa. Cantalupo prova il forcing finale ma di occasioni vere non se ne registrano. La gara si chiude dopo 4 minuti di recupero con un ultimo disperato tentativo da parte di Zuccari che però non inquadra la porta difesa da Ferretti.



Le dichiarazioni dei tecnici



Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli :”Oggi è arrivata una vittoria importante contro un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà e a cui faccio i complimenti. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, ma alla fine siamo riusciti a difendere il risultato e portare a casa tre punti che ci servivano per restare nelle zone alte della classifica in vista anche del turno di riposo che ci aspetta la prossima settimana. Avevamo qualche defezione ma stiamo lavorando molto bene e i risultati si vedono sul campo.”



Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo :”Arrivavamo alla partita di oggi con parecchi assenti e questo contro squadre di alto livello spesso lo paghi. Nonostante ciò i ragazzi hanno fatto una buonissima partita, concedendo poco e rendendosi più volte pericolosi. Nel computo delle occasioni – considerando anche un dubbio episodio nella loro area di rigore – la partita è stata equilibrata e probabilmente avremmo meritato quantomeno il pari, ma andiamo avanti lavorando in vista del prossimo impegno”

Il tabellino

Usd Montopoli: Ferretti, Fiori, Caldarola (90’ Chiadroni), Vavalli, Quonndamstefano, Valloni, Capasso (70’ Sagoleo), Lattanzi (67’ Delle Monache), Capati (60’ Cocchi), Gulino (65’ Cianciarulo), Galli. A disp. Daja, Ammiraglia, Rinalduzzi. All. Valentini



Asd Gens Cantalupo: Bianchini, Boccolucci, Bonifazi (46’ Pitotti), Colafigli, Evangelisti, Borgucci S., Giuliani, Pazzaglia (63’ Zuccari), Corinaldesi, Murati, Borgucci A. (67’ Stazi). A disp. Mercuri, Della Ciana, Pieronini. All. Pastorelli



Arbitro: Valerio Micheli di Rieti



Reti: 12’ Gulino



Note. Ammoniti: Quondamstefano, Capati, Galli (M), Murati (C). Angoli: 8-3. Spettatori 150 circa.