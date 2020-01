Ultimo aggiornamento: 14:35

RIETI - Nel campionato di Terza categoria sconfitta a tavolino per Suna Nersae, multa e due giocatori squalificati per tre giornate per Montopoli dopo la sconfitta di misura contro Borgo Quinzio. Di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo provinciale.Per la gara Vigor Collevecchio-Suna Nersae non disputata per assenza degli ospiti, visto che gli ospiti non hanno preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni, il giudice sportivo ha inflitto a Suna Nersae la sconfitta a tavolino (0-3), la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 100 euro (Prima rinuncia).Multa di 50 euro a Montopoli “Perchè, propri sostenitori, rivolgevano all'arbitro ripetuti insulti e minacce“.Tre giornate a Luca Zappaterreno (allenatore Gens Cantalupo) “perchè, alla fine del primo tempo, impediva momentaneamente all‘arbitro di entrare nel proprio spogliatoio rivolgendogli, nel contempo, espressioni gravemente offensive”.Tre giornate a Valerio Felici (allenatore, Montopoli) “Espulso per aver rivolto all'arbitro frasi gravemente offensive,reiterava tale comportamento mentre lasciava il terreno di gioco e al termine della gara”.Tre giornate Ettore Serafini (Montopoli) “espulso perchè, in reazione ad un fallo subito, colpiva l'avversario con un violento pugno facendolo cadere in terra e tale da richiedere assistenza dai membri della panchina”.