Real Gavignano Ponzano bloccato sull'1-1 dal Gens Cantalupo, ma resta in vetta a +4. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Frenata casalinga per il Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia pareggia per 1 a 1 contro una Gens Cantalupo mai doma in quella che è la ventisettesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria.

Il pari di oggi non porta grandi sconvolgimenti nelle parti alte della classifica visto il contemporaneo 2 a 2 di Montopoli sul campo di Cittaducale. I ragazzi di mister Galassetti restano a più quattro sui montopolesi in attesa dello scontro diretto di mercoledì prossimo al Rinalduzzi (ore 17.30). Cantalupo si porta a casa un punto che le vale il quinto posto momentaneo a quota 48.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni del match

Il primo tempo

Primo quarto d’ora di studio con le due squadre che combattono in mezzo al campo e faticano a creare pericoli. Al 20’ prima grande occasione per i padroni di casa con Fabi che dalla destra mette in mezzo per Gherardo, bravo a girarsi e a calciare sul primo palo ma l’attaccante trova l’ottimo riflesso di Bianchini che devia il pallone sul palo. Passano 30 secondi e arriva il vantaggio del Real: corner battuto in mezzo all’area da Ratini che trova la testa di Gherardo il quale piazza il pallone alla destra di Bianchini per l’1 a 0. Con il passare dei minuti conquista campo la Gens. Al 30’ un tentativo di rinvio di Borgucci per poco non beffa Gobbi con la palla che termina sulla parte alta della rete. Al 40’ punizione da posizione defilata battuta da Cortella che viene bloccata centrale dall’estremo difensore dei padroni di casa. Allo scadere del primo tempo arriva il pari: punizione battuta in mezzo all’area dalla trequarti, Fabbrini di testa prolunga sul secondo palo dove si fa trovare pronto Corinaldesi che di piatto in corsa mette il pallone alle spalle di Gobbi per l’1 a 1.

La ripresa

Passano quaranta secondi e Gavignano ha subito una chance: Ratini pesca in area Recchia che si libera per la girata al volo ma la palla termina di poco fuori. Al 65’ grandissima occasione per la Gens con l’angolo battuto da Cortella che serve Alessandro Borgucci il quale stacca di testa in mezzo all’area ma manda il pallone sulla traversa della porta difesa da Gobbi. Un minuto più tardi punizione dal limite di Gherardo (in foto) che finisce alta non di molto. La fatica e il caldo si fanno sentire, coi ritmi che inevitabilmente si abbassano. All’80’ Bianchini protagonista di un paio di interventi, prima sulla conclusione di Barnabei deviata in angolo dall’estremo difensore e poi su Fabi con la sua conclusione respinta coi pugni. All’85’ Nocelli pesca con un filtrante Barnabei in area ma la sua conclusione termina alta. Un minuto più tardi ancora Barnabei pericoloso sugli sviluppi di calcio d’angolo col suo colpo di testa che finisce a lato di poco. Minuti finali spezzettati tra fatica e nervosismo. Dopo il triplice fischio si scatena un parapiglia tra le due squadre al rientro degli spogliatoi, che i dirigenti delle due squadre e direttore di gara placano dopo qualche istante.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Voglio fare i complimenti alla Gens per il loro atteggiamento. Questo è il vero modo di affrontare le partite e il campionato, hanno sputato sangue e lottato fino all’ultimo secondo. Questo è il calcio. Per quanto riguarda noi, abbiamo da inizio anno un solo obiettivo e proseguiamo dritti verso il suo raggiungimento».

Walter Bianchi, presidente Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc: «Non posso che essere soddisfatto dell’atteggiamento che stanno mettendo i ragazzi in questa ultima parte di campionato. Sono molto contento di come stanno rispondendo sul campo e della nostra costanza, cosa che probabilmente ci è mancata ad inizio anno. Per quanto riguarda la gara di oggi, siamo contenti per il pari anche se abbiamo dimostrato a mio modo di vedere di poter meritare anche un altro risultato. Quello di Gavignano è comunque un campo difficile quindi non ci lamentiamo, andiamo avanti sulla nostra strada e speriamo di concludere al meglio il nostro anno».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi, Pennacchini P.(8’ Galassetti), Malizia, Pellegrini, Mannelli, Recchia (82’ Mancini), Nocelli, Migliorelli (86’ D’Ascenzi), Gherardo, Ratini (67’ Barnabei). A disp. Pennacchini F., Grizzi, Vanni, Nisi. All. Galassetti

Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc: Bianchini, Boccolucci, Borgucci S., Fabbrini, Evangelisti, Scarinci, Cortella (85’ Bonifazi M.), Pazzaglia, Corinaldesi, Giuliani (86’ Zuccari), Borgucci A. (67’ Bonifazi D.). A disp. Angelini, Pieroncini, Mercuri. All. Pastorelli

Arbitro: George Adrian Bejan

Reti: 20’ Gherardo (G), 45’ Corinaldesi (C)

Note. Ammoniti: Cortella, Pazzaglia (C). Angoli: 9-2. Spettatori: 200 circa