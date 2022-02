Il Real Gavignano espugna Cantalupo 3-1 e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - In Terza categoria un ottimo Real Gavignano Ponzano espugna il Tempesta di Cantalupo infliggendo con un 3 a 1 la prima sconfitta interna per i padroni di casa della Gens.

Gavignano grazie alla vittoria conquistata oggi sale a 30 punti in classifica e appaia al primo posto Montopoli, vittoriosa contro Cittaducale, e aspetta il risultato di Scandriglia. Cantalupo resta invece a quota 19 punti.

Il primo tempo

Il primo tiro arriva per Gavignano dopo 7 minuti con Ratini che calcia al volo dal limite mandando alto sulla traversa. Al quarto d’ora rispondono i padroni di casa con una punizione di Murati che calcia bene ma dà troppo giro al pallone che termina sul fondo. Al 23’ si ripresenta in area Gavignano con Migliorelli che di testa gira la palla verso la porta difesa da Bianchini che para. Gavignano fa la partita e al 34’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva al limite dove c’è appostato Mannelli il quale calcia bene di collo trovando l’angolo alla sinistra del portiere per l’1 a 0. Reagisce Cantalupo che al 41’ pareggia grazie a Corinaldesi, bravo a girarsi a centro area e a battere Gobbi con un tiro che si insacca sotto la traversa per l’1 a 1. Sul finale di tempo è ancora Gavignano a trovare il gol sempre da palla inattiva con Gherardo che di testa anticipa tutti e mette in rete la punizione battuta da Nocelli siglando il raddoppio ospite poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Riparte forte Gavignano che al 47’ ha una ghiotta occasione con il pallone messo in mezzo da Pennacchini che trova di nuovo Gherardo il quale non riesce a battere a rete da centro area. Al 67’ ancora pericolosi gli ospiti con Mancini che di sinistro indirizza verso la porta un cross di Ratini ma Bianchini para in tuffo. Al 70’ è Cantalupo a provarci con una conclusione di Pazzaglia da fuori area che finisce alta. Gavignano rischia poco tenendo il baricentro alto e all’86’ su una bella ripartenza trova la terza rete con Gherardo che su un cross di Patrizio Pennacchini calcia al volo da centro area e non dà scampo all’estremo difensore di Cantalupo. Sul finale sono i padroni di casa a tentare un ultimo disperato forcing ma, a parte una punizione e un tiro di Cortella che non sortiscono effetti, non riescono più ad impensierire Gobbi.

I commenti

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Partita difficile contro un avversario decisamente forte che non a caso occupa la testa della classifica. Abbiamo comunque provato a metterli in difficoltà ma il secondo gol poco prima dell’intervallo ci ha tagliato le gambe, sarebbe stato importante cominciare la ripresa sul risultato di parità ma così purtroppo non è stato. Hanno anche pesato alcune assenze, ma adesso pensiamo a recuperare energie e uomini in vista delle prossime gare»

Marco Galassetti, vice allenatore Real Gavignano Ponzano: «Tre punti importantissimi in casa di una squadra che non aveva mai perso prima su questo campo. Abbiamo approcciato bene la gara e siamo riusciti a fare la partita. Loro sono una buonissima squadra ed essere riusciti a fare bottino pieno sul loro campo è un grande risultato. Abbiamo avuto alcune defezioni in settimana ma chi ha giocato ha risposto alla grande facendosi trovare pronto».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: Bianchini, Mattei, Borgucci S., Colafigli (62’ Cortella), Evangelisti, Fabbrini, Boccolucci, Scarinci (8’ Pazzaglia), Murati (90’ Zuccari), Corinaldesi (65’ Borgucci A.), Giuliani. A disp. Mercuri, Pitotti, Zappaterreno, Pieroncini, Dyli. All. Pastorelli

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi, Pennacchini P., Malizia, Pellegrini (31’ Spadaccioli), Mannelli (43’ Mancini), Ratini (85’ Nisi), Barnabei, Migliorelli (75’ D’Ascenzi), Gherardo (88’ Gennaretti), Nocelli . A disp. Pennacchini F., Lupo, Grizzi, Vanni. All. Boni

Arbitro: Andrea Bertini di Rieti

Reti: 34’ Mannelli (RG), 41’ Corinaldesi (C), 43’ e 86’ Gherardo (RG)

Note. Ammoniti: Colafigli, Murati (C), Gobbi, Fabi, Malizia, Barnabei, Nisi, Nocelli, D’Ascenzi (RG). Angoli 1-7. Spettatori 150 circa