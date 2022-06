Gens Cantalupo ferma la corsa del Cittaducale: 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Gens Cantalupo vittoriosa al Tempesta contro Cittaducale nel turno infrasettimanale valevole per la ventiseiesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. Due reti, la prima su punizione e la seconda su rigore, bastano a Cantalupo per conquistare i tre punti e avvicinarsi in classifica proprio a Cittaducale, al momento a quota 50 con la Gens a sole tre lunghezze.

Il primo tempo

Solito caldo torrido che sta caratterizzando le ultime partite di campionato (anche oggi necessario il cooling break in entrambi i tempi di gioco), ma questo non ha impedito alle squadre di dar vita ad un match tuttavia vivace. Pronti via e arriva il primo squillo per i padroni di casa con Cortella che serve dalla sinistra Corinaldesi ma il tiro del capitano di Cantalupo finisce a lato di poco. Al 7’ ancora Cantalupo con il tiro di Cortella che esalta i riflessi di Degano il quale devia in angolo. Al 10’ occasione per gli ospiti con una discesa di Pirri sulla sinistra che mette in mezzo e trova la deviazione involontaria del difensore dei padroni di casa Borgucci con la palla che finisce sulla traversa. Al 25’ ci prova ancora la Gens con una conclusione da fuori di Fabbrini che si spegne sul fondo. Al 33’ doppia chance per Cantalupo: Fabbrini imbuca per Corinaldesi che calcia sotto la traversa ma trova la pronta risposta di Degano, sulla respinta arriva la girata di Alessandro Borgucci che però viene comodamente bloccata dall’estremo difensore. Risposta di Cittaducale con due conclusioni, la prima di Pirri dal limite e la seconda di Passi dalla distanza, che finiscono entrambe a lato di poco. Poco prima della fine del primo tempo va vicino al gol Cantalupo con Fabbrini che calcia molto bene dalla distanza e scheggia la traversa della porta difesa da Degano.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con Cantalupo che insiste e cerca il vantaggio. L’1 a 0 arriva al 54’ con una punizione chirurgica di Cortella che da trenta metri calcia sotto l’incrocio dei pali (nella fotogallery). Cittaducale non è la stessa del primo tempo e subisce le ripartenze dei padroni di casa. Al 67’ triangolazione tra Corinaldesi e Cortella con quest’ultimo che entra in area, sterza e viene atterrato con l’arbitro Bertini che senza esitazione assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Corinaldesi che spiazza Degano e sigla il 2 a 0 (in foto). Dopo il cooling break prova ad accorciare Cittaducale con D’Amelia che serve Pirri in area ma Bianchini è bravo in uscita a parare il tentativo dell’attaccante ospite. Ci prova ancora Pirri al 77’ con una conclusione che costringe Bianchini alla parata in tuffo. Nel finale di gara Cittaducale ci prova ma non è lucida negli ultimi metri complici anche la stanchezza e il caldo che col passare dei minuti fa venire meno le energie. Nei minuti di recupero Zappaterreno rimedia il cartellino rosso per aver impedito ad un avversario una rimessa laterale facendo ostruzione.

Le dichiarazioni post gara

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc : «Venivamo da un’ottima prestazione fatta settimana scorsa e oggi avevo chiesto ai ragazzi di continuare con questo atteggiamento. Sono molto contento e soddisfatto della loro risposta sul campo di oggi. Non era semplice perché Cittaducale è un’ottima squadra e sta facendo un grandissimo campionato, ma oggi posso dire che i ragazzi hanno ben figurato e meritato la vittoria. Cerchiamo adesso di chiudere in bellezza il nostro campionato anche perché dopo tutto il lavoro fatto quest’anno, i miei giocatori si meritano ulteriori soddisfazioni».

Alessandro Gambucci, presidente Asd Cittaducale: «Un passo falso che ci sta. Siamo reduci da ottime prestazioni e una striscia di risultati utili invidiabile. Oggi affrontavamo un’ottima squadra in un campo molto difficile in condizioni non ottimali visto il caldo torrido e non ho nulla di cui rammaricarmi, hanno meritato la vittoria. Adesso cercheremo di rimetterci subito in carreggiata per chiudere al meglio il campionato».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo 2.0 Fc: Bianchini, Boccolucci, Borgucci S., Fabbrini, Evangelisti, Scarinci (88’ Pitotti), Cortella (75’ Zappaterreno), Pazzaglia, Corinaldesi, Giuliani, Borgucci A. (59’ Ouho, dall’88’ Zuccari). A disp. Angelini, Pieroncini, Bonifazi. All. Pastorelli

Asd Cittaducale: Degano, Sabli (70’ Tiberti), Pandolfi, Lorenzoni, Trippa, Sabbatini (20’Fiocco), Murador (75’ Pandolfi), Passi (49’ Ferretti), Ventimiglia, Pirri, Volpi (46’ D’Amelia). A disp. De Michele, Serva, Ranalli, Monaco. All. Giacomelli

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Reti: 54’ Cortella, 67’ Corinaldesi rig.

Note. Espulso al 90+2’ Zappaterreno. Ammoniti: Borgucci S., Fabbrini, Evangelisti, Scarinci, Pazzaglia (CL), Murador, Ventimiglia, D’Amelia (CD). Angoli 2-4. Spettatori 50 circa