Terza: scatta il girone di ritorno, Sporting Mdc Lisciano in casa, Poggio Mirteto fuori. Gare e arbitri

RIETI - Comincia domani il girone di ritorno nel campionato provinciale di Terza categoria. L’avvincente girone d’andata si è chiuso la scorsa settimana con le prime sei squadre racchiuse nel giro di soli 4 punti. Domani in campo una delle due squadre in vetta alla classifica, lo Sporting Lisciano che ospiterà il Real Monteleone Sabino. Stimigliano e Poggio Catino si affrontano nel derby della bassa Sabina. La Coresina cerca il successo nel match casalingo contro lo Sport Sabina. Toffia riceve la Maglianese. Domenica in campo i campioni d’inverno del Città di Poggio Mirteto, in trasferta sul campo del Città di Mentana. Trasferta romana per la Spes Poggio Fidoni contro la Pro Marcellina. Capradosso riparte invece dal difficile campo del Montorio Romano, squadra al momento quarta in classifica ma a soli due punti dalla vetta.

Programma gare e arbitri (XIV giornata)

Sabato 3 febbraio ore 15

Coresina – Sport Sabina

Arbitro: Valerio Marotta di Rieti

Sporting Mdc Lisciano – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Toffia Sport – Maglianese

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Stimigliano – Poggio Catino

Arbitro: Emanuele Orazio Urzì di Roma 1

Domenica 4 febbraio

Città di Mentana – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Montorio Romano – Capradosso

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Pro Marcellina – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Classifica

Poggio Mirteto 30

Sporting Mdc Lisciano 30

Spes Poggio Fidoni 29

Montorio Romano 28

Stimigliano 27

Coresina 26

Pro Marcellina 15

Poggio Catino 15

Città di Mentana 14

Toffia Sport 13

Maglianese 10

Real Monteleone Sabino 8

Capradosso 4

Sport Sabina 4