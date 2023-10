Scatta il campionato di Terza categoria: subito derby e sfide interessanti. Tre anticipi. Gare e arbitri

RIETI - Comincia questo fine settimana anche il campionato provinciale di Terza categoria. Le quattordici squadre inserite nel girone reatino sono pronte per l’esordio ufficiale. Il ricco programma comincia sabato alle 15 con l’interessante incrocio tra Monteleone Sabino e Lisciano. Stesso orario per il debutto casalingo di Poggio Fidoni che ospita la formazione romana di Marcellina. Alle 16 trasferta a Torrita Tiberina per la Coresina che debutta contro lo Sport Sabina. Domenica pomeriggio le restanti gare: alle 14.30 Toffia fa visita alla Maglianese; alle 15.30 al campo di Cisterna il Poggio Catino riceve la terza dello scorso anno Stimigliano. Sempre alle 15.30 il debutto assoluto del Città di Poggio Mirteto che al Valletonda ospita il Città di Mentana. Stesso orario per il match del Comunale di Petrella Salto tra Capradosso e Montorio Romano.

Programma gare e arbitri (I giornata)

Sabato 14 ottobre

Ore 15

Real Monteleone Sabino – Sporting Lisciano

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Marcellina

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Ore 16

Sport Sabina – Coresina

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Domenica 15 ottobre

Ore 14.30

Maglianese – Toffia

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Ore 15.30

Poggio Catino – Stimigliano

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Città di Poggi Mirteto – Città di Mentana

Arbitro: Valerio Marotta di Rieti

Capradosso – Montorio Romano

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti