Forano spreca, Scandriglia lo punisce: finisce 0-1. Arbitro contestato. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Forano troppo “sciupona”, che domina la gara in lungo e largo lascia però sul campo 3 punti ad una Scandriglia che definire più cinica non si potrebbe.

Vincono 1 a 0 gli ospiti grazie all’unico tiro nello specchio della porta effettuato in 95 minuti dagli uomini di Gamberoni con Scardocci che diventa così il match winner dell’incontro. Grande rammarico per i ragazzi di Munzi mentre Scandriglia si conferma al vertice della classifica del campionato provinciale di Terza categoria.

Il primo tempo

Il primo tiro è di Forano al 9’ con Donati che con una conclusione da fuori angola la palla e impegna Splendori in tuffo. Due minuti dopo Scandriglia con Marinelli si rende pericolosa ma il tiro dell’attaccante ospite finisce fuori. Al 13’ i padroni di casa con Filippo Mandosi impegnano nella deviazione in angolo il portiere avversario. Continua il pressing foranese e al 30’ da calcio d’angolo è il veterano Maurizio Tetto che di testa colpisce la parte superiore della traversa. Al 37’ su azione di rimessa degli ospiti arriva il gol dopo che Angelini smista sulla destra per Scardocci il quale si ritrova a tu per tu con Zanghi e non da scampo al portiere di Forano realizzando l’1 a 0. Assedio dei padroni di casa sul finale di tempo che vanno alla conclusione pericolosa in più occasioni. Con Antonini al 39’ che calcia a rete ma trova la deviazione di un difensore; con Donati di testa un minuto più tardi il quale manda fuori di un niente un colpo di testa in area. Al 41’ Francesco Mandosi manda a lato non di molto e poi al 45’ Quintaie dopo una furibonda mischia calcia a lato da centro area.

La ripresa

Il secondo tempo riparte con Forano che fa la partita fin dal primo minuto. Al 50’ è Antonini che calcia da fuori ma la sua conclusione è parata da Splendori. Poi tocca a Borriello, che dal limite non impensierisce però il portiere ospite. Al 65’ è Mandosi che calcia verso la porta ospite ma la palla finisce sul fondo. All’83’ su un cross dalla destra Donati spizza la palla in area per Coppari che in girata al volo realizza ma l’arbitro Mastroiaco, spesso incerto nelle sue decisioni, annulla per un presunto fuorigioco che in campo sembra aver visto solo lui scatenando le vibranti proteste dei padroni di casa. All’87’ un singolare episodio gestito in modo discutibile dal direttore di gara: Francesco Mandosi del Forano dopo una scivolata rovina paurosamente addosso al guardalinee che si fa male e resta a terra. L’arbitro fa proseguire il gioco malgrado i giocatori di Forano richiamino a gran voce il direttore di gara per poter prestare soccorso. Quando arriva il fischio che interrompe il gioco lo stesso Mandosi inveisce nei confronti dell’arbitro che estrae il cartellino giallo, ma non il rosso malgrado quella fosse la seconda ammonizione per il numero 6 di Forano. Malgrado ciò Mandosi esce comunque spontaneamente dal campo anche se di fatto non gli sia stato comminato il rosso. La partita riprende anche se in maniera spezzettata con proteste che ormai si levano ad ogni fischio. Forano continua l’assedio nel tentativo di arrivare al pari e va alla conclusione più volte con Piccione prima, Coppari poi ed infine con Borriello i quali non riescono però ad inquadrare la porta ospite con i palloni che si perdono tutti sul fondo. La gara finisce tra le proteste dei padroni di casa nei confronti dell’arbitro, per le troppe decisioni che non hanno convinto e la festa degli ospiti che tornano a casa con tre punti pesantissimi.

Le dichiarazioni

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio: «Partita a mio avviso a senso unico, con noi che abbiamo avuto pressoché sempre il pallino del gioco, mentre ai nostri avversari è bastata una ripartenza per farci male. Giocare 90 minuti ad una porta sola e non raccogliere neanche un punto lascia l’amaro in bocca, forse manchiamo della necessaria cattiveria negli ultimi metri. Non è mia abitudine parlare degli arbitri, ma devo dire che sul gol annullato davvero non capisco cosa abbia potuto vedere di irregolare il direttore di gara: inspiegabile».

Roberto Gamberoni, allenatore Scandriglia «Partita oggettivamente difficile e sofferta fino alla fine per noi. Questo è un campo complicato e loro sono un’ottima squadra e anche oggi l’hanno dimostrato. Noi siamo contentissimi del risultato e di questi tre punti importantissimi che ci fanno ben sperare per il prosieguo del campionato».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Bartoletti (90’ Piccione), Antonini (75’ Coppari), Quintaie, Mandosi Fr., Mandosi Fi., Di Paolo (52’ Tessicini), Donati, Tetto (58’ Borriello), Bontempi. A disp. Grillini, Colangeli, Giorgetti, Fiorito, Boudouma. All. Munzi

Asd Scandriglia: Splendori, Angeloni, Vittori, Moscetta, Cicolani An., Angelini (75’ Arcieri), Scardocci (46’ Boccacci), Sacconi, Marinelli(81’ Moscatelli), Di Casimirro (65’ Basilici), Brizi. A disp. Pinardi, Dascenzi, Villani, Cicolani Al. All. Gamberoni

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Reti: 37’ Scardocci

Note. Espulso all'87' Fr. Mandosi. Ammoniti: Donati (F), Moscetta, Di Casimirro, Basilici, Boccacci (S). Angoli 10-0. Spettatori 100 circa