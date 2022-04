Forano infila la cinquina al Poggio Bustone e si avvicina al vertice. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Forano in grande spolvero non dà scampo a una rimaneggiata Poggio Bustone nella diciottesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. Al comunale di Forano finisce 5 a 1 per i padroni di casa che con questa vittoria si portano al quarto posto (aspettando i risultati di Borgorose) a quota 34 punti, mentre Poggio Bustone resta a 18 punti.

Il primo tempo

Ottima partenza per i padroni di casa che già al 4’ sono pericolosi con Borriello il quale, servito da Magrini, prova a girare a rete ma manca lo specchio della porta difesa da Battisti. Passano cinque minuti e Forano si porta in vantaggio: angolo battuto corto da Bartoletti per Bontempi, il centrocampista foranese mette in mezzo un cross basso che trova a centro area De Marco il quale è freddo sotto porta e batte a rete per l’1 a 0. Insistono i padroni di casa e al 20’ Borriello prova la conclusione dal limite ma il suo destro finisce alto. Al 28’ bello scambio tra Bontempi e Donati con quest’ultimo che si libera per il tiro ma la palla finisce fuori di poco. Il raddoppio è nell’aria e arriva quattro minuti più tardi: intervento falloso su Donati che riesce comunque a servire Magrini sulla destra; applicata la regola del vantaggio, l’esterno di Forano entra in area e fulmina sul primo palo Battisti per il 2 a 0. Forano gioca bene e costruisce molte situazioni pericolose. Al 35’ Bontempi libera Donati sulla sinistra che viene messo giù in area da Valerio Mostarda: l’arbitro Bejan indica il dischetto e decreta il calcio di rigore. Lo stesso arbitro Bejan, che fino a quel momento era stato impeccabile, compie una singolare svista: si incarica della battuta del rigore Borriello il quale colpisce il palo e poi, senza che nessuno tocchi la palla, ribadisce in rete un gol che a termine di regolamento sarebbe stato da annullare e il gioco sarebbe dovuto riprendere con un calcio di punizione per Poggio Bustone. Proteste da parte degli ospiti ma l’arbitro convalida il 3 a 0. Sul finale di primo tempo la prima discesa pericolosa per gli ospiti con Simone Mostarda che lancia un pallone sulla destra, Sabuzi non riesce ad allontanare e Domenico Desideri entra in area e incrocia battendo Zanghi per l’1 a 3.

La ripresa

Riprende in mano la partita Forano che continua a creare occasioni anche nel secondo tempo. Al 57’ Donati pesca sul secondo palo Bartoletti che di testa manda di poco a lato. Al 62’ Sabuzi serve il neo entrato Tetto in area ma la conclusione dell’attaccante foranese è parata in due tempi da Battisti. Al 68’ arriva la quarta rete, nuovamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Magrini che di testa rimette in mezzo il pallone e trova Riccardo Savi il quale con una splendida girata trova l’angolo lontano e sigla il 4 a 1. Tenta una reazione d’orgoglio Poggio Bustone prima con Domenico Desideri e poi con Marioni ma le loro conclusioni finiscono sopra la traversa della porta difesa da Zanghi. A cinque minuti dal termine arriva anche il quinto gol dei padroni di casa con Alessandro Savi che sfrutta un disimpegno sbagliato dalla difesa di Poggio Bustone e incrocia dal limite per il 5 a 1 definitivo.

Le dichiarazioni

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio: «Sono contento per la prestazione offerta oggi dai ragazzi. Siamo in un buon periodo per quanto riguarda il gioco espresso e anche oggi la prestazione è stata maiuscola. Cerchiamo di proseguire su questa onda il nostro campionato che è comunque lungo e ha ancora tanto da dire, se continuiamo così possiamo toglierci molte soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la società di Poggio Bustone che oggi come nell’occasione del match dell’andata si sono messi a disposizione per un terzo tempo conviviale che è sempre bello da vedere e da vivere per i ragazzi. Lo sport per me è anche e soprattutto questo».

Maurizio Rubimarca, allenatore Asd Poggio Bustone: «Sapevamo che sarebbe stata dura per noi oggi, siamo venuti a Forano con pochi elementi e senza ricambi, nel finale sono stato costretto ad entrare anche io. I ragazzi hanno provato a tenere testa a un ottimo avversario ma soprattutto fisicamente non siamo riusciti a fare molto. Giocare sul sintetico per noi non è usuale e quando non sei abituato rischi anche di infortunarti, infatti i cambi sono stati forzati e alcuni hanno stretto i denti per arrivare al 90’. Va fatto comunque un plauso ai nostri ragazzi che hanno lottato nonostante tutto».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Sabuzi (81’ De Santis), De Marco, Quintaie M., Savi R. (72’ Savi A.), Donati, Tessicini (59’ Antonini), Borriello (59’ Tetto), Bontempi, Bartoletti (59’ Bidini). A disp. Grillini, Quintaie A., Boudouma. All. Munzi

Asd Poggio Bustone 2014: Battisti, Piacente, Desideri F., Fiori (81’ Rubimarca), Mostarda V., Desideri L., Giordani (63’ Barberini), Marioni, Pellegrini, Desideri D., Mostarda S. All. Rubimarca

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Reti: 9’ De Marco (F), 32’ Magrini (F), 35’ Borriello (F), 42’ Desideri D. (P), 68’ Savi R. (F), 85’ Savi A. (F)

Note: ammonitio Bartoletti (F); angoli 9-1, spettatori 100 circa