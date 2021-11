Forano travolgente non dà scampo al Msg: 6-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 6 a 1 per Forano che batte la Msg Rieti all’esordio casalingo nel campionato provinciale di Terza categoria, riscattando lo scivolone della prima giornata contro Montopoli. Per la Msg Rieti arriva invece il secondo ko consecutivo.

Il primo tempo

Il primo squillo arriva dagli ospiti al 3’ con una punizione di Gregori che a portiere battuto colpisce la traversa. Un minuto più tardi Magrini recupera un pallone sulla destra e mette subito al centro per Borriello che controlla e batte a rete per l’immediato vantaggio di Forano. Passano nove minuti e arriva il raddoppio con un’azione sulla destra di Mandosi che traversa al centro per il liberissimo Donati che a due passi dalla porta difesa da Mazzocco deposita in rete per il 2 a 0. Al 28’ è Bontempi sempre per i padroni di casa che arriva alla conclusione da fuori area ed impegna il portiere ospite. Continua l’assedio dei padroni di casa che al 30’ vanno ancora vicini al gol con Donati che non riesce a inquadrare la porta da buona posizione su un buon cross di Tessicini. Al 32’ lo stesso Donati non sbaglia a tu per tu col portiere su un lancio di Sabuzi e sigla il 3 a 0. Passano tre minuti e arriva la tripletta di Donati il quale ribadisce in rete un pallone messo in mezzo dall’ottimo Magrini.

La ripresa

Il tempo comincia come si era chiuso il primo, con Forano in attacco. L’allenatore Peverato cambia in unico slot cinque giocatori ma la sostanza non muta. Infatti al 50’ il neo entrato Sagoleo per il Forano mette a segno il 5 a 0 con un bel destro a giro dal limite dell’area che non lascia scampo a Mazzocco. Tre minuti più tardi arriva anche il 6 a 0 ad opera di Mandosi che tanto ci aveva provato prima: cross in mezzo di Sciarrini, controllo e tiro che piega le mani del portiere ospite. Partita in ghiacciaia quando nel giro di neanche dieci minuti fa registrare ben tre espulsioni: due per espressioni blasfeme sanzionate dal buon arbitro Battilocchi che in maniera ineccepibile manda anzitempo negli spogliatoi prima Porcaro e poi Donati. Infine un doppio giallo per proteste anche per Vieru che finisce sotto la doccia prima del fischio finale. C’è ancora il tempo per il gol della bandiera per l’Msg con Gregori che all’ 89’, su punizione, pennella un tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Zanghi per il 6 a 1 finale.

Le dichiarazioni dei mister

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Della partita salvo assolutamente il risultato positivo, si è messa da subito sui giusti binari e abbiamo capitalizzato al meglio le occasioni che abbiamo costruito. Nonostante ciò non sono pienamente soddisfatto della prova, in quanto in alcuni frangenti della gara non mi è piaciuto l’atteggiamento. Mi riferisco specialmente a quando in superiorità numerica e a risultato acquisito abbiamo concesso troppo ai nostri avversari senza avere più il controllo del gioco. Questo è un aspetto su cui dobbiamo riflettere e lavorare».

Massimo Peverato, allenatore e presidente Msg Rieti: «Partita in complicata fin da subito, con loro bravi i nostri errori in fase difensiva. Va detto che siamo venuti qui in condizioni di emergenza con molti assenti e sostituti fuori ruolo, specie per il pacchetto difensivo e si è visto. Faccio i complimenti a Forano che ha sicuramente meritato. Noi dobbiamo lavorare ancora per riscattarci e per correggere gli errori fatti».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini (49’ Sciarrini), Sabuzi, Antonini (62’ Tetto), Quintaie, Bidini, Bontempi (53’ Di Paolo), Tessicini (49’ Sagoleo), Borriello (53’ Ohuo Gui), Donati, Mandosi. A displ. Grillini, Lorenzetti, Coppari, Valenti. All. Munzi

Msg Rieti: Mazzocco, Djeljabjini (46’ Di Lorenzo), Grillotti (46’ Consumati), Mastroiaco (46’ Salzano), Basenghi (46’ Porcaro), Fasciolo, Feliziani (46’ Vassallo), Mamarang, Vieru, Gregori, Macera. A disp. Pellecchia. All. Peverato

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Reti: 4’ Borriello, 13’, 32’ e 35’ Donati, 50’ Sagoleo, 53’ Mandosi (F), 89’ Gregori (Msg)

Note: espulsi: Donati (F), Vieru e Porcaro (Msg); ammoniti: Sabuzi, Sagoleo (F), Basenghi (Msg); spettatori 100 circa, angoli 3-0