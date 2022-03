Colpo del Forano, Montopoli ko 6-3 perde la vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Partita pirotecnica al Comunale di Forano vinta dai padroni di casa sulla ex capolista Montopoli col punteggio tennistico di 6 a 3.

Nella prima giornata di ritorno del campionato provinciale di Terza categoria gol e spettacolo con Montopoli che perde la vetta della classifica che ora vede Gavignano prima a 40 punti, +3 sui montopolesi che vengono avvicinati da Scandriglia vincitrice contro l’Msg la quale si porta a -1 dalla squadra di Valentini. Forano, invece, alla sua seconda vittoria consecutiva sale a 28 punti che gli valgono il quinto posto.

Il primo tempo

Il primo acuto dopo due minuti è di Montopoli, con un cross di Delle Monache che trova in area Cianciarulo il cui tiro viene respinto da Zanghi. All’8’ si sblocca la gara: Di Paolo serve dalla sua metà campo un assist delizioso con la palla che coi giri contati pesca il destro di Magrini, bravo ad anticipare l’uscita di Daja con un pallonetto che vale l’1 a 0. Passano quattro minuti e Montopoli con un’azione fotocopia mette davanti alla porta Cianciarulo che supera Zanghi con un pallonetto ma trova l’intervento provvidenziale di Savi che sulla linea riesce a salvare. Al quarto d’ora il raddoppio di Forano: un calcio d’angolo battuto da De Marco trova la testa di Donati che anticipa tutti e mette in rete da due passi per il 2 a 0. Ci prova Montopoli in un paio di occasioni con tiri da fuori di Sagoleo e Vavalli, ma la palla calciata potente non trova lo specchio della porta difesa da Zanghi. Al 40’ passa ancora Forano con un cross dalla sinistra di Bartoletti che trova Donati a centro area il quale spizza il pallone per Tetto e l’attaccante foranese insacca da ottima posizione per il 3 a 0. Montopoli accusa il colpo e poco prima di rientrare negli spogliatoi subisce il quarto gol di una straripante Forano alla quale riesce tutto alla perfezione: questa volta è Magrini dalla destra a mettere in mezzo una palla sulla quale si avventa Borriello che di prima intenzione gira a rete e trova il 4 a 0.

La ripresa

Prova a dare una scossa mister Valentini cambiando nell’intervallo quattro dei suoi giocatori in cerca di una reazione immediata e gli ospiti rientrano infatti con un altro piglio: dopo tre minuti Vavalli su punizione impegna Zanghi che respinge in angolo. Sugli sviluppi del corner, Gulino sul secondo palo mette in mezzo di testa servendo Popescu che batte a rete per l’1 a 4. Al 53’ grandissima occasione per Cianciarulo che anticipa i difensori e portiere ma non riesce a girare in rete il pallone con la porta sguarnita. Passano i minuti e Montopoli è decisamente un’altra squadra rispetto a quella vista nei primi quarantacinque minuti di gioco. Al 60’ Vavalli nuovamente su punizione costringe Zanghi alla parata in tuffo. È lo stesso Vavalli che al 72’ sempre su punizione indovina l’angolo alla sinistra di Zanghi aggirando la barriera e accorcia per il 2 a 4. Forano cerca di riorganizzarsi per non rischiare. Dopo tre minuti una punizione battuta dalla sinistra da De Marco trova il taglio sul secondo palo di Magrini che mette a centro area per l’arrivo di Borriello che non sbaglia da due passi e sigla il 5 a 2 con la doppietta personale. Montopoli si riversa in avanti tentando gli ultimi disperati assalti, ma si espone alle ripartenze dei padroni di casa: all’85’ Savi trova un corridoio per Magrini che lanciato in contropiede trafigge Daja in uscita realizzando anche lui una doppietta per il sesto gol di Forano. Gli ultimi minuti di partita sono spezzettati e all’insegna del nervosismo, ne fa le spese Riccardo Savi che dopo un battibecco con Malungu rimedia il secondo giallo, che non macchia comunque una prestazione strepitosa in marcatura sugli attaccanti montopolesi, e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Nel recupero c’è ancora spazio per un’altra rete di Vavalli (doppietta anche per lui) che sempre su punizione pennella un tiro che scavalca la barriera e si insacca sotto la traversa per il definitivo 6 a 3.

Le dichiarazioni

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Non posso che essere soddisfatto per la prova maiuscola offerta dai miei ragazzi. Abbiamo interpretato la partita come meglio non si sarebbe potuto. Conoscevamo i nostri avversari e i loro punti deboli e abbiamo preparato la partita di conseguenza. Devo fare un plauso a questo gruppo con molti ragazzi giovani che si sono applicati alla grande e hanno dimostrato il valore di questa squadra. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa per un paio di sbavature ma dopo una partita del genere dove abbiamo dominato il campo e creato tanto non mi resta altro che rinnovare i miei complimenti al mio gruppo»

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Partita complicata quasi da subito, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto nei primi minuti per pareggiare e il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, uno su tutti la difesa sulle palle inattive visti i gol che abbiamo preso oggi. Un passo falso in un campionato ci può stare, è arrivato oggi in un campo non semplice e contro un’ottima squadra a cui vanno fatti i complimenti. Ripartiamo dalla settimana prossima con il nostro percorso che non si ferma sicuramente con la partita di oggi».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Bidini, Di Paolo (37’ Tessicini), Savi R., Colangeli, Donati, De Marco (76’ Quintaie), Borriello (88’ Savi A.), Tetto (54’ Bontempi), Bartoletti. A disp. Grillini, Antonini, Lorenzetti, De Santis, Boudouma. All. Munzi

Usd Montopoli: Daja, Fiori, Ammiraglia (46’ Ogierhiakhi), Vavalli, Proni, Di Ruggiero (46’ Popescu), Delle Monache (46’ Capasso), Sagoleo (46’ Valloni), Capati (64’ Malungu), Gulino, Cianciarulo. A disp. Giannini, Rinalduzzi, Cristofanelli. All. Valentini

Arbitro: Mattia Santoprete di Rieti

Reti: 8’ e 85’ Magrini, 15’ Donati, 40’ Tetto, 45’ e 75’ Borriello (F), 49’ Popescu, 72’ e 94’ Vavalli (M)

Note. Espulso al 90’ Savi R. per doppia ammonizione. Ammoniti: Magrini, Donati, Bontempi (F), Vavalli, Gulino (M). Angoli 3-4. Spettatori 300 circa