Cittaducale continua la scalata verso il vertice: Forano ko 2-3. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Passo falso casalingo per Forano che viene sconfitto al Comunale contro Cittaducale per 2 a 3 nella ventesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. La squadra di Munzi cade dopo cinque vittorie consecutive, mentre Cittaducale con questa vittoria appaia i foranesi al quarto posto a quota 37 punti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Comunale

Il primo tempo

Partita che inizia a ritmi bassi con le squadre che si prendono le misure. Al 13’ Cittaducale si fa vedere in avanti con la conclusione da fuori di De Fulgentiis che si spegne sul fondo senza impensierire Zanghi. Al 18’ passano in vantaggio gli ospiti: punizione da posizione defilata calciata da Mancini che beffa Zanghi il quale tocca ma non riesce ad evitare l’1 a 0. Forano è chiamata alla reazione. Doppia occasione per Borriello che prima calcia centrale da fuori area, poi sul cross di Magrini gira di prima intenzione e prende in pieno la traversa con Degano che devia successivamente in angolo. Al 37’ Sabuzi recupera palla e supera un paio di avversari prima di mettere al centro un cross basso che arriva al neo entrato Tetto ma il suo tiro viene deviato in angolo dalla difesa ospite. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva il momentaneo pareggio foranese: corner battuto da Antonini che trova la testa di Donati il quale nell’area piccola anticipa l’uscita di Degano e fa 1 a 1. Al 40’ Cittaducale ci prova con Mancini dalla distanza ma Zanghi non si fa sorprendere. Allo scadere del primo tempo gli ospiti rimettono il muso avanti: Volpi sfila davanti a Quintaie che lo atterra in area; per l’arbitro Bejan non ci sono dubbi, indica il dischetto ed estrae il giallo all’indirizzo del difensore foranese. Dagli undici metri si presenta Pirri che incrocia e spiazza Zanghi col pallone che batte sul palo interno e si insacca per il 2 a 1 ospite proprio prima del fischio finale.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con Forano che prova a fare la partita e gli ospti pronti a ripartire in contropiede. Nei primi minuti proprio gli ospiti ci provano con due punizioni di Mancini che finiscono alte. Al 56’ grandissima occasione per Forano: Sabuzi mette in mezzo una punizione dalla trequarti che trova la testa di Donati con la palla che colpisce la traversa a portiere battuto. Al 60’ ancora Sabuzi pericoloso: il difensore foranese si accentra e calcia col destro colpendo la terza traversa di giornata per i padroni di casa. Cittaducale si fa vedere dalle parti di Zanghi al 66’ col portiere foranese chiamato al doppio intervento, prima su Sabbatini e poi su Volpi in uscita. Al 72’ ancora Forano con una conclusione di Mandosi da fuori area ma la palla si spegne sul fondo. I padroni di casa tentano il forcing nei minuti finali. All’80’ Mandosi mette in mezzo per Tetto che fa la sponda servendo Borriello ma l’attaccante manda alto da ottima posizione. Forano si espone alle ripartenze di Cittaducale che colpisce ancora all’83’: percussione centrale insistita di Pirri che vince un paio di rimpalli e si ritrova a tu per tu con Zanghi battendolo in uscita per il 3 a 1. I padroni di casa provano a riaprirla nei minuti finali. All’85’ Magrini mette in mezzo trovando Tetto ma il suo tiro non impensierisce Degano che blocca. Passa un minuto e ancora Borriello ci prova da centro area ma colpisce male e manda a lato. Cittaducale prova a chiuderla definitivamente all’87’ con Fiocco che dalla sinistra impegna Zanghi in tuffo. Al 92’ accorcia le distanze Tetto che di testa ribadisce in rete un cross dalla sinistra di Mandosi per il definitivo 2 a 3.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «C’è delusione dopo questa sconfitta. Abbiamo commesso troppi errori per disattenzioni, in attacco ma soprattutto in difesa. In molte occasioni non siamo stati presenti di testa e il 3 a 1 ha chiuso la partita. Abbiamo anche creato qualcosa, tre traverse non sono poche, ma per quello che ho visto in campo la loro vittoria è meritata perché sono stati bravi a punirci e a sfruttare ogni nostra indecisione. Non ci voleva questa battuta d’arresto anche in vista del periodo impegnativo che andiamo ad affrontare, a partire dal derby col Real Gavignano della settimana prossima. Ci lecchiamo le ferite e ci prepariamo per il resto del campionato».

Alessandro Gambucci, presidente Asd Cittaducale: «Quello che stiamo vivendo oserei dire è un sogno. Siamo una squadra di tutti ragazzi giovani e del posto, molti di loro alla prima esperienza in un vero e proprio campionato. Quanto fatto fino ad adesso è un qualcosa di indescrivibile. Per come siamo partiti nessuno ci avrebbe dato tra le prime di questo campionato. La partita di oggi è solo una parte del fantastico percorso che questi ragazzi stanno onorando con la forza del gruppo e la determinazione».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Sabuzi (60’ Mandosi), Antonini, Quintaie M., Colangeli (60’ Bidini), Donati, De Marco, Borriello, Tessicini (35’ Tetto), Barroletti. A disp. Grillini, Boudouma, De Santis, Di Paolo, Quintaie A., Savi. All. Angelini

Asd Cittaducale: Degano, Sabli, Pandolfi, De Fulgentiis, Lorenzoni, Trippa (63’ Sabbatini), Mancini (87’ Passi), Murador (46’ Ferretti), Ventimiglia (77’ Fiocco), Volpi (80’ Di Stefano), Pirri. A disp. De Michele, Tiberti, Monaco, Pandolfi. All. Giacomelli

Arbitro: George Adrian Bejan

Reti: 18’ Mancini (C), 38’ Donati (F), 45’ Pirri rig. (C), 83’ Pirri (C), 92’ Tetto (F)

Note. Ammoniti: Antonini, Quintaie, Colangeli, Tetto (F), Ferretti, De Fulgentiis, Pirri (C). Angoli 5-0. Spettatori 100 circa.