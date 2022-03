Forano regola 2-0 Borgorose e lo aggancia al quinto posto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Un ottimo Forano vince in casa contro Borgorose con un 2 a 0 che gli permette di agganciare al quinto posto la squadra del Cicolano nel girone reatino di Terza categoria.

La squadra di Munzi conquista tre punti importanti dopo una gara ben giocata ma sofferta contro una Borgorose sempre in partita.

Il primo tempo

La partita comincia con la novità tattica di Forano che vede Magrini partire alto ed è subito pericoloso al 2’ quando si invola sulla destra e in diagonale va vicino al gol sfiorando il palo alla destra del portiere ospite. Borgorose risponde al 5’ con una conclusione da fuori area di Romani respinta da Grillini. Al 20’ su un calcio d’angolo per Forano stacca di testa Borriello che non va lontano dal palo alla sinistra di Polidoro. Ci prova al 23’ Borgorose con D’Agostini che dalla sinistra impegna Grillini il quale blocca in tuffo. Al 28’ splendida azione dei padroni di casa con Tetto che serve una palla deliziosa per l’inserimento di Mandosi il quale salta il portiere ma si defila troppo per calciare a rete, riuscendo a servire comunque Borriello che incrocia un bel diagonale per l’1 a 0 di Forano. La reazione di Borgorose arriva da un calcio di punizione di Di Giuseppe 5 minuti più tardi con la palla che sfiora la traversa. Al 39’ ancora Forano pericolosa, con un colpo di testa di Borriello che va fuori di poco dopo il traversone di Mandosi.

La ripresa

Borgorose alza il baricentro e arriva più volte alla conclusione da fuori con Romani che nel giro di 5 minuti ci prova due volte prima trovando la respinta di Grillini, poi su punizione con la palla che va alta di poco. Al 65’ ancora Romani è pericoloso con un tiro dal limite che esce a fil di palo. Forano si difende e prova a rendersi pericolosa con una discesa di Magrini il quale calcia però a lato. È il preludio al raddoppio: al 76’ da un calcio d’angolo ospite nasce un contropiede orchestrato da Magrini che servito da Mandosi si fa tutta la fascia presentandosi a tu per tu con Polidoro battendolo in diagonale per il 2 a 0 con un gol che corona una prestazione maiuscola. Al 78’ Forano approfitta degli spazi lasciati dagli ospiti e va nuovamente vicino al gol con Mandosi che si invola verso la porta avversaria, supera il portiere ma nel momento di calciare verso la rete sguarnita, scivola e perde l’attimo decisivo. Borgorose tenta un ultimo disperato assedio che non sortisce effetti.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Sono soddisfatto della nostra prova di oggi. Siamo stati presenti e abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine contro un’ottima squadra che si è resa spesso pericolosa. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni ma il divario tra le due squadre non è più ampio di quello che si è visto oggi. Questi tre punti sono importanti e non erano scontati, conoscevamo i loro punti di forza e li abbiamo limitati. Ora pensiamo alla prossima gara che ci dirà molto sul futuro del nostro campionato».

Roberto Ciaprini, allenatore Asd Borgorose 2014: «Sapevamo di affrontare un’ottima squadra su un campo a cui noi non siamo abituati. Siamo rimasti in partita praticamente sempre ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create. Venivamo da due vittorie di fila che ci garantiscono di restare in un’ottima posizione di classifica malgrado lo stop di oggi. Faccio i complimenti a Forano perché hanno dimostrato di valere molto e hanno meritato i tre punti».

Il Tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Grillini, Magrini, Bidini (81’ Coppari), Di Paolo (61’ Savi R.), Quintaie (69’ Chialastri), Colangeli, Donati, Antonini, Borriello (90’ Savi A.), Tetto (57’ Sabuzi), Mandosi. A disp. Zanghi, Lorenzetti, De Santis, Boudouma. All. Munzi

Asd Borgorose 2014: Polidoro, D’Angeli, Stan (76’ Fracassi), Scancella, Di Lorenzo, Xherai, D’Agostini, Di Giuseppe, Mattei (71’ De Sanctis), Romani, Mita. A disp. Barbonetti, Bernardini, Divona, Giacco. All. Ciaprini

Arbitro: Teresa Loreti di Rieti

Reti: 28’ Borriello, 76’ Magrini

Note. Ammoniti: Chialastri (F), Fracassi (B). Angoli: 3-3. Spettatori: 100 circa