Rieti, la squadra di Forano già pronta per la Terza categoria: la rosa e lo staff

RIETI - Forano è pronta a ripartire con la sua squadra di calcio. Lo farà dalla Terza categoria con lo sguardo rivolto ai piani alti. La neonata società “Asd Forano Calcio 2020”, non nasconde progetti e ambizioni restando coi piedi per terra e soprattutto facendo le cose per bene, un passo alla volta. C’è l’impegno del presidente, Angelo Zucaro e del suo staff dirigenziale e del mister Stefano Munzi col suo staff tecnico. C’è soprattutto la voglia di stupire da parte dei giocatori. Un gruppo giovane, ambizioso, alcuni giocatori con esperienze in provincia e in categorie superiori.La stragrande maggioranza del posto.



L’allenatore

«Da qui si riparte – spiega il tecnico Stefano Munzi - squadra giovane che vuole costruire un percorso che duri nel tempo. Ragazzi motivati e legati a Forano, realtà di spiccate tradizioni calcistiche, dove il pallone manca però da qualche tempo. Impensabile per un paese pieno di giovani, amanti del calcio e con impianti moderni, oserei dire d’avanguardia, non avere una squadra. Ed eccoci qua. Siamo pronti a fare la nostra parte e recitare un ruolo, si spera, da protagonisti. L’entusiasmo intorno alla squadra si avverte e adesso sappiamo che dipende da noi. Ce la metteremo tutta per stupire».

Mister Stefano Munzi, trascorso da calciatore ed esperienza come tecnico crede nel progetto Forano.

«Prima di imbarcarci in questa avventura - ha spiegato il tecnico - ci siamo guardati in faccia con staff e dirigenti. Obiettivo è la costruzione di un qualcosa che duri nel tempo. Non una esperienza estemporanea o di un anno ma un qualcosa che abbia continuità. Un aspetto importante sul quale vogliamo puntare è poi quello di recuperare ragazzi, ripartendo anche con chi gravitava intorno al settore giovanile della nostra realtà e che poi, per vari motivi, o ha smesso oppure è andato altrove. Sarebbe bello ripartire con le nostre forze, con le nostre potenzialità, per costruire coi ragazzi del posto una realtà calcistica che possa farsi valere, crescendo nel panorama provinciale e regionale. Partiamo con obbiettivi ambiziosi ed importanti, il campo ci dirà se stiamo lavorando bene».

A proposito di lavoro, visto che la squadra è pressoché fatta, gli obbiettivi sono stati fissati, lo staff è al suo posto con tanto di presidente onorario che sarà Adriàn Ricchiuti, manca solo iniziare.

«Non vediamo l’ora – dice Stefano Munzi- i ragazzi scalpitano e non resta che iniziare. Lo faremo non appena ci sarà possibile. Non seguiremo i canoni classici prima del campionato basandoci sulle date di inizio. Bensì inizieremo subito, in anticipo per cercare di conoscerci tutti il prima possibile. Parleremo, ci alleneremo e dobbiamo lavorare da subito per essere gruppo. Poi saremo squadra con fatica, impegno e sudore».

E i risultati?

«Quelli arriveranno -conclude mister Munzi- almeno lo spero. Sono certo che se ognuno di noi, con umiltà impegno e sacrificio, porterà il proprio contributo, ci toglieremo delle belle soddisfazioni, divertendoci e facendo la cosa che più di ogni altra ci piace fare, giocare al calcio».



La società e lo staff

Presidente: Angelo Zucaro

Vicepresidente: Claudio Angelini

Presidente onorario: Adrian Ricchiuti

Direttore Sportivo: Emanuele Grillini

Allenatore: Stefano Munzi

Allenatore in seconda e allenatore portieri: Nico Belladonna

Segretario tesoriere: Remo Salari

Consiglieri: Emanuele Grillini, Alessandro Paolucci, Luca Mattei, Emanuele Francucci

La rosa

Damiano Antonini, Matteo Balerna, Valerio Bartoletti, Lorenzo Borriello, Riccardo Broggi, Manuel Coppari, Edoardo Castrogiovanni, Dario De Acutis, Giacomo Di Paolo, Giammarco Donati, Alessandro Farinelli, Mattia Grillini, Valerio Lorenzetti, Jacopo Magrini, Raffaele Masci, Mirko Mattei, Guido Ohuo Gui, Daniele Piccione, Marco Ratini, Antonio Sagoleo, Maurizio Tetto, Gabriel Toma, Riccardo Valenti, Bouduma Wassim, Nicolò Zanghi.

Ultimo aggiornamento: 12:35

