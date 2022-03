Scandriglia espugna il campo del Cantalupo grazie a un rigore: 0-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Scandriglia conquista tre punti pesantissimi sul campo del Tempesta battendo di misura 1 a 0 la Gens Cantalupo nella quattordicesima giornata valida per il campionato provinciale di Terza categoria.

Un rigore nel recupero del primo tempo lancia la squadra di mister Gamberoni verso il big match della prossima settimana contro la capolista Montopoli (vittoriosa oggi in casa contro Monteleone) con Scandriglia a meno uno proprio dai montopolesi. Per Cantalupo c’è il rammarico di tante occasioni non concretizzate, una su tutte un rigore fallito all’83’ da Cortella.

Il primo tempo

Ospiti che partono col piede sull’acceleratore e nei primi minuti arrivano alla conclusione diverse occasioni: al 3’ su un calcio d’angolo di Rei colpisce di testa Angeloni trovando la pronta risposta del portiere di Cantalupo Angelini, bravo a respingere qualche istante dopo un tentativo ravvicinato di Rei. Passano due minuti e ancora Angeloni pericoloso, ma il suo tiro dal limite termina alto. Il primo squillo della Gens arriva al 9’ con Mattei che da fuori area calcia però centrale. Scandriglia si rifà avanti pochi istanti dopo con una buona imbucata di Rei per Basilici che da ottima posizione calcia alto. Cantalupo risponde al 18’ con una conclusione da fuori area di Borgucci che di sinistro angola il pallone costringendo Splendori alla parata in due tempi. Al 36’ padroni di casa vicini al gol con Pazzaglia che calcia dal limite stampando il pallone sulla traversa. Sul finale di primo tempo gli ospiti prendono campo e al 45’ Antonio Cicolani addomestica bene in area il pallone mettendolo a disposizione di Sacconi ma il tiro dell’attaccante di Scandriglia è ben respinto da Angelini. Nel recupero doppia clamorosa chance per gli uomini di Gamberoni con prima il riflesso di Angelini che nega la gioia del gol a Scardocci e poi la respinta sulla linea di Pitotti sulla conclusione di Vagni. Sul prosieguo dell’azione Mattei atterra Rei in area e l’arbitro Samperna senza esitazioni assegna il calcio di rigore agli ospiti. Dagli undici metri si presenta Antonio Cicolani che angola bene e non lascia scampo ad Angelini per l’1 a 0 Scandriglia.

La ripresa

Nel secondo tempo Cantalupo ha subito la chance per rispondere dopo pochi secondi con Zappaterreno che serve Cortella il quale a tu per tu col portiere calcia di prima male spedendo il pallone alto sopra la traversa. Al 52’ Scandriglia reagisce con un tiro da fuori area di Vagni che sfiora la traversa della porta difesa da Angelinil. Al 60’ ancora Cantalupo si ripresenta in area con Giuliani servito dal cross di Boccolucci ma il tiro dell’attaccante si spegne sul fondo. Due minuti più tardi ospiti pericolosi con Scardocci che servito in area da Vagni prova a piazzare il pallone ma Angelini risponde presente e respinge. Gens vicina al pari al 65’: Zappaterreno fa la sponda in area trovando Mattei che calcia a rete ma è bravo Boccacci ad allontanare sulla linea. 70’ ancora Mattei alla conclusione, questa volta dal limite ma il piazzato del terzino di Cantalupo finisce alto di poco. All’83’ l’opportunità più ghiotta per gli uomini di Pastorelli: Boccacci interviene irregolarmente su Colafigli e l’arbitro decreta il calcio di rigore per i padroni di casa. Va sul dischetto Cortella che però non angola il tiro e Splendori respinge con la gamba salvando porta e risultato. Gli ultimi minuti sono tutti per il forcing finale di Cantalupo. Al 93’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Colafigli calcia al volo dal limite e trova un miracoloso intervento di testa di Moscatelli che manda in angolo. Nell’ultima azione della partita Cantalupo mette in mezzo un angolo che viene respinto dalla difesa ospite con la palla che arriva nuovamente sui piedi di Colafigli il quale prima di calciare viene fermato dal triplice fischio del direttore di gara. Si scatenano le proteste veementi dei padroni di casa che accerchiano l’arbitro Samperna. Ci vuole un po’ per ripristinare la calma ed ora si aspettano eventuali decisioni del giudice sportivo in base a quello che il direttore di gara riporterà sul referto.

Le dichiarazioni post gara

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Risultato bugiardo per quello che si è visto in campo. C’è il rammarico per le tante occasioni sprecate, su tutte il rigore a pochi minuti dalla fine. Avevamo molti assenti e questo non ha aiutato. Dobbiamo però rimetterci subito in carreggiata in vista dell’importante match di settimana prossima contro Forano sperando di recuperare qualche elemento. Resta anche il rammarico di qualche decisione arbitrale, specie nel finale, poco comprensibile»

Roberto Gamberoni, allenatore Asd Scandriglia: «Vittoria fondamentale per prosieguo del nostro campionato. Vincere su questo campo contro un’ottima squadra quale è Cantalupo - alla quale faccio i miei complimenti - non è per niente semplice, anche perché venivamo qui con qualche assente. Questi tre punti ci permettono di non perdere terreno nei confronti delle altre big e domenica prossima ci aspetta in casa nostra un match dall’alto valore e contenuto tecnico come quello contro la capolista Montopoli».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: Angelini, Boccolucci, Mattei, Fabbrini, Pitotti (84’ Colafigli), Evangelisti (57’ Zuccari Vizzica), Cortella, Pazzaglia, Borgucci (72’ Stazi), Zappaterreno (75’ Di Curzio R.), Giuliani (88’ Dyli). A disp. Di Curzio D., Corinaldesi, Mercuri, Pieroncini. All. Pastorelli

Asd Scandriglia: Splendori, Vittori (44’ Boccacci N.), Angeloni (85’ Arcieri), Moscetta, Moscatelli, Cicolani An., Basilici (56’ Tancredi), Rei, Vagni (75’ Cicolani Al.), Sacconi, Scardocci (94’ Filabozzi). A disp. Boccacci F., Dascenzi, Tancredi, Neri, Brizi. All. Gamberoni

Arbitro: Andrea Samperna di Rieti

Reti: 45’+2 Cicolani An. (rig.)

Note. Ammoniti: Mattei, Fabbrini, Zappaterreno, Colafigli (C), Moscetta, Cicolani Al. (S). Angoli: 6-3. Spettatori: 150 circa