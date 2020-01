RISULTATI, II DI RITORNO

RIETI - Terminata anche la seconda giornata di ritorno per le 12 squadre di Terza categoria: la Torpedo si riprende la vetta superando il Santa Maria, mentre il Real Gavignano insegue in terza posizione.Prestazione da incorniciare per il Cantalupo, che in casa fa poker al Collevecchio e lo supera in classifica; meno brillante la Torpedo, che dopo il 3-2 contro lo Scandriglia, torna comunque in prima posizione. Un sorpasso possibile anche grazie a un Real Vazia che ha battuto il Santa Mariam, scesa in campo da capolista al "Rossi", per 3-1. Finisce invece pari con due reti per parte tra Poggio Bustone e Real Gavignano: i ragazzi di mister Rubimarca si accontentano di un punto e il Monteleone approfitta per sorpassare, grazie all’1-0 inflitto al Poggio Catino. Vince senza sudare il Montopoli che prende 3 punti a tavolino vista l’assenza del Suna Nersae in campo, alla seconda rinuncia.Ora due weekend di stop: la Terza tornerà in campo sabato 8 febbraio.Gens Cantalupo – Vigor Collevecchio 4-0Torpedo – Scandriglia 3-2Poggio Bustone – Real Gavignano 2-2Real Monteleone – Poggio Catino 1-0Real Vazia – Santa Maria Calcio 3-1Montopoli – Suna Nersae v.d.g.s.Torpedo 32Santa Maria 31Real Gavignano Ponzano 29Real Monteleone 26Poggio Bustone 24Real Vazia 21Gens Cantalupo 19Vigor Collevecchio 16Scandriglia 10Montopoli 8Poggio Catino 7Suna Nersae -2Gens Cantalupo – MontopoliReal Gavignano – Real MonteleoneVigor Collevecchio – ScandrigliaSanta Maria Calcio – TorpedoSuna Nersae – Poggio BustonePoggio Catino – Real Vazia