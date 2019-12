RISULTATI X GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È arrivata la pausa invernale per le 12 squadre di Terza, che hanno dato vita a una prima parte di campionato avvincente: è la matricola Santa Maria a guidare la classifica dopo il sorpasso ai danni della Torpedo, che ora insegue insieme a Poggio Bustone e Monteleone.X giornata complicata a causa del maltempo che impedisce lo svolgimento di alcune gare e rende la vita più difficile a tutte le squadre scese in campo; non ci badano però troppo gli uomini del Monteleone, che sul campo di casa infliggono un 3-1 alla Torpedo. Ringrazia il Santa Maria, che batte 2-4 nel deby il Montopoli e si piazza primo, mentre non molla il Poggio Bustone impeccabile sul campo sul campo di casa tanto da sconfiggere lo Scandriglia per 2-0; reti bianche tra Vazia e Collevecchio che restano salde a metà classifica.Rinviata al 28 dicembre (ore 14.30) Gens Cantalupo-Poggio Catino, mentre Suna Nersae e Real Gavignano si giocherà il 29 alle 11.Gens Cantalupo – Poggio Catino ndicMontopoli – Santa Maria Calcio 2-4Poggio Bustone – Scandriglia 2-0Real Monteleone – Torpedo 3-1Real Vazia – Vigor Collevecchio 0-0Suna Nersae – Real Gavignano ndicSanta Maria 25Torpedo 23Poggio Bustone, Real Monteleone 20Real Gavignano* 19Real Vazia 15Vigor Collevecchio 13Gens Cantalupo*, Scandriglia 10Montopoli 5Poggio Catino* 4Suna Nersae* 0*una gara in meno