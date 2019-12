LE FORMAZIONI ANNUNCIATE

RIETI - Non si gioca al Vincenzo Tempesta di Cantalupo il match valevole per la decima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria tra Gens Cantalupo e Poggio Catino. Questa è la decisione del direttore di gara Bejan il quale, dopo un colloquio durato circa trenta minuti con i capitani Francesco Corinaldesi e Daniele Gioia e con i dirigenti delle due squadre, ha mandato con il consueto triplice fischio le formazioni negli spogliatoi.Le condizioni del campo di gioco dopo il temporale di questa mattina non sono state giudicate adatte dall’arbitro che ha riscontrato difficoltà nel riconoscere le linee laterali su una delle due fasce per via di una pozzanghera d’acqua. La partita è quindi rinviata a data da destinarsi.: Bianchini, Borgucci, Boccolucci A., Mattei, Nobili, Fabbrini, Boccolucci S., Di Curzio, Cortella, Corinaldesi Fr., Lattanzi. A disp. D’Ovidio, Bonifazi, Corinaldesi Fe., Pazzaglia, Murati, Ricottini, Corazzesi, Marinelli. All. Zappaterreno: Mancini, Mischi V., Pompei, Polletti, Gioia D., Solito, Gioia M., Lupo, Maierini, Vallone, Sapora. A disp. Mischi A., Paolelli, Simei, Cimei, Micheli, Guarino, Rauco. All. G.Mischi: George Adrian Bejan di Rieti