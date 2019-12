RISULTATI IX GIORNATA

PROGRAMMA X GIORNATA

Sabato 21, ore 14.30

Domenica 22 ore 11.00

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Decima ed ultima giornata di campionato prima della pausa delle festività di fine anno per le 12 squadre di Terza categoria: continua i buon periodo della Torpedo in testa, ma la sorprendente matricola Santa Maria insegue a un punto dalla vetta.Nona giornata positiva per gli uomini di Basilici, che al Gudini battono un avversario temibile come il Poggio Bustone, sconfitto per 2-0; non si può dire lo stesso del Vazia battuta in casa dal Monteleone che sale quarta a 17 punti. Prima vittoria stagionale per il Poggio Catino che infligge il 3-0 al Suna Nersae, mentre il Santa Maria Calcio non delude neanche contro il Cantalupo portando a casa 3 punti utili a restare col fiato sul collo alla Torpedo. Reti bianche nel derby sabino tra Scandriglia e Montopoli; più incisivo il Real Gavignano che si piazza terzo dopo aver battuto il Collevecchio.Conto alla rovescia per un turno che potrebbe rimettere tutto in discussione con la Torpedo che affronta una trasferta difficile in casa del Monteleone. Santa Maria parte favorito sul Montopoli, ma va ricordato che è un derby. Occasione d’oro per il Collevecchio, atteso in casa del Vazia per un match valido per la quinta posizione. Il Suna Nersae fatica ad ingranare la marcia ed il calendario certamente non aiuta: domenica si gioca contro il Real Gavignano. Voglia di riscatto per il Poggio Bustone che torna sul campo di casa per affrontare lo Scandriglia, mentre il Poggio Catino tenterà di ripetersi contro un avversario non facile come il Gens Cantalupo, reduce tra l’altro da una sconfitta.Real Gavignano – Vigor Collevecchio 2-0Torpedo – Poggio Bustone 2-0Poggio Catino – Suna Nersae 3-0Real Vazia – Real Monteleone Sabino 1-3Santa Maria Calcio – Gens Cantalupo 1-0Scandriglia – Montopoli 0-0Gens Cantalupo – Poggio Catino (Bejan di Rieti)Montopoli – Santa Maria Calcio (Sandrelli di Rieti)Real Vazia – Vigor Collevecchio (Pogaci di Rieti)Suna Nersae – Real Gavignano (Goktas di Rieti)Real Monteleone – Torpedo (Bertini A. di Rieti)Poggio Bustone – Scandriglia (Khalil di Rieti)Torpedo 23Santa Maria 22Real Gavignano 19Poggio Bustone, Real Monteleone 17Real Vazia 14Vigor Collevecchio 12Gens Cantalupo, Scandriglia 10Montopoli 5Poggio Catino 4Suna Nersae 0