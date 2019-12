PROGRAMMA IX GIORNATA

RIETI - Battute finali prima della pausa invernale e Terza Categoria che entra sempre più nel vivo: la Torpedo resiste al comando della classifica, inseguita da un’instancabile Santa Maria e dal Poggio Bustone.Ottava giornata soddisfacente per la matricola Santa Maria, che guadagna tre punti in trasferta contro il Suna Nersae; stessa cosa per la Torpedo che espugna il campo del Montopoli e si tiene in vetta. Vince anche il Real Gavignano, che con altri 3 punti conquistati contro il Poggio Catino, non perde di vista la vetta; meno fortunato il Real Monteleone, rallentato dalla Vigor Collevecchio che difende egregiamente il campo di casa. Termina in parità tra Poggio Bustone e Real Vazia, due formazioni della vecchia guardia rispettivamente a quota 14 e 17; Gens stellare con un bel 3-0 ai danni dello Scandriglia che si ferma quart’ultimo.Nono turno cruciale già da sabato, quando il Poggio Bustone sarà ospite della Torpedo per una sfida che può cambiare le sorti della classifica; si gioca anche a Forano dove il Real Gavignano dovrà vedersela col Poggio Catino. Domenica ricca di gare: alle 11 il Real Vazia torna in casa per affrontare il Monteleone, con cui gli uomini di Troiani condividono punteggio e posizione in classifica; bel potenziale anche sul campo del Santa Maria, che si prepara ad affrontare un Gens Cantalupo in ottima forma. Derby in Sabina tra Scandriglia e Montopoli, ancora nella parte bassa della classifica; il Poggio Catino ha invece l’occasione di allungare sul Suna Nersae, affrontandola in casa nel pomeriggio.Real Gavignano – Vigor Collevecchio (A. Bertini di Rieti)Torpedo – Poggio Bustone (Battilocchi di Rieti)Real Vazia – Real Monteleone Sabino (Sofiafausta Petrillo di Rieti)Santa Maria Calcio – Gens Cantalupo (A. Bertini di Rieti)Scandriglia – Montopoli (Russo di Rieti)Poggio Catino – Suna Nersae (Pogaci di Rieti)Gens Cantalupo – Scandriglia 3-1Montopoli – Torpedo 0-1Real Gavignano Ponzano – Poggio Catino 1-0Vigor Collevecchio – Real Monteleone Sabino 1-0Poggio Bustone – Real Vazia 1-1Suna Nersae – Santa Maria Calcio 0-2Torpedo 20Santa Maria Calcio 19Poggio Bustone 17Real Gavignano 16Real Monteleone, Real Vazia 14Vigor Collevecchio 12Gens Cantalupo 10Scandriglia 9Montopoli 4Poggio Catino 1Suna Nersae 0