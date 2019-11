RIETI - La Torpedo resta da sola in vetta alla classifica di Terza categoria a quota 13 dopo aver battuto al Gudini per 2-0 i diretti contendenti del Real Gavignano Ponzano, attualmente secondi a 10 punti.



Match dal grande potenziale visti i giocatori in campo, che fatica però a decollare. Alla fine dei primi 45 minuti infatti il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante le sporadiche occasioni da una parte e dall’altra che non impensieriscono troppo le due difese. Diversa la situazione al rientro dagli spogliatoi, quando la Torpedo si dimostra da subito più decisa con un crescente pressing ai danni del Real Gavignano: il gol arriva al 22’ ed è il solito Simeoni a realizzarlo con un eccellente tiro di prima, dopo l’illuminante passaggio ricevuto dalla destra. Un duro colpo accusato dalla squadra ospite, che dopo appena 5 minuti concede la seconda rete agli avversari: è sempre il numero 10 della Torpedo a realizzarla tirando al volo dopo uno stop di petto da manuale. Ci crede ancora il Real, costantemente incitato dai fedelissimi tifosi sugli spalti, ma la difesa della Torpedo si dimostra rocciosa ed il tempo non basta per recuperare: termina 2-0 il match che incorona gli uomini di mister Basilici primi in classifica da soli.

I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo): «Questa vittoria è una bella soddisfazione per tutta la società; è stata una buona partita, giocata contro una squadra che merita i punti che ha. Siamo stati bravi ma anche fortunati: abbiamo giocato un primo tempo un po’ contratti, ma il secondo è andato meglio e ci siamo sciolti. Faccio i complimenti a tutti per la gara e anche per la sportività, credo che sia stato un match piacevole per tutti».

Andrea Giampieri (All. Real): «È stata una bellissima partita, combattuta da entrambe le parti. Primo tempo equilibrato, ma nel secondo noi siamo calati troppo e loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Purtroppo le nostre numerose assenze hanno pesato».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Gunnella, Salzano (35’ st Silvestri), Grillo (20’ st Muggia), Marrocchi, Pezzotti, Ciogli, Fasciolo, Francia (45’ st Stefanile), Simeoni (45’ st Bianchetti), Vellucci (10’ st Rossi). A disp. Nobili, Cavallini, Barbante.

Real Gavignano Ponzano: Bianchi, Fabi R. (37’ st Morpicci), Quantaie (22’ pt Fabi C., 45’ st Biancatelli) , Nocelli, Stroni, Mannelli, Recchia, Galassetti (44’ st Di Paolo), Nisi, D’Ascenzi, Vanni. A disp. Nisi E., Malizia.

Arbitro: D’Orazi di Rieti.

Reti: 22' st e 27' st Simeoni.

Note: ammoniti Fabi R. (RG), Fasciolo (T), Ciogli (T).

© RIPRODUZIONE RISERVATA