RISULTATI IV GIORNATA

PROGRAMMA V GIORNATA

Sabato 16, ore 16.30

Domenica 17 ore 11.00

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Torna in campo la Terza Cateoria, dopo un quarto turno emozionante, al termine del quale il Real Gavignano si conferma primo a pari merito con la Torpedo.Weekend passato duro da digerire per il Montopoli, che incassa il 5-0 dal Vigor Collevecchio; mentre il Real Gavignano gioisce per il 2-0 registrato sul campo di casa contro il Vazia. Rallenta la corsa del Poggio Bustone, quarto in classifica a tre punti dalla vetta, in seguito al pareggio con il Gens Cantalupo; bene la Torpedo che porta a casa tre punti con tre reti realizzate ai danni del Poggio Catino. Giornata positiva anche per Santa Maria Calcio e Monteleone, rispettivamente a quota 7 e 8 dopo le vittorie riscontrate ai danni di Scandriglia e Suna Nersae.Ultimi preparativi per il quinto turno, che con tutta probabilità si giocherà sotto la pioggia. Condizione che non spaventa i giocatori della Torpedo, impegnati in casa contro il Real Gavignano: è il match che può stabilire le gerarchie in vetta, oltre ad essere l’unico previsto per la giornata di sabato. Mattinata impegnativa per il Real Vazia, che domenica affronterà il Suna Nersae per risollevarsi dopo l’ultima sconfitta; mentre sempre alle 11.00 giocheranno anche Santa Maria Calcio e Collevecchio, reduci da 2 convincenti vittorie. In campo anche Scandriglia e Poggio Catino, in contemporanea con un match tra due formazioni della vecchia guardia: Monteleone e Gens Cantalupo. In chiusura il Poggio Bustone ospiterà il Montopoli, sperando di guadagnare terreno verso la vetta.Gens Cantalupo – Poggio Bustone 1-1Real Gavignano - Real Vazia 2-0Vigor Collevecchio – Montopoli 5-0Poggio Catino – Torpedo 0-3Santa Maria Calcio – Scandriglia 3-0Suna Nersae – Real Monteleone0-4Torpedo – Real Gavignano Ponzano (D’Orazi di Rieti)Real Vazia – Suna Nersae (D’Orazi di Rieti)Santa Maria Calcio – Vigor Collevecchio (Sandrelli di Rieti)Scandriglia – Poggio Catino (Bejan di Rieti)Real Monteleone Sabino – Gens Cantalupo (A. Bertini di Rieti)Poggio Bustone –Montopoli (S. Petrillo di Rieti)Torpedo, Real Gavignano 10Real Monteleone 8Poggio Bustone , Santa Maria Calcio 7Vigor Collevecchio, Real Vazia 6Gens Cantalupo 5Montopoli 4Scandriglia 3Poggio Catino 1Suna Nersae 0