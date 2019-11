RISULTATI III GIORNATA

PROGRAMMA IV GIORNATA

Sabato 9, ore 14.30

Ore 15.30

Domenica 10, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Il clima avverso non ferma la Terza Categoria, che questa settimana entra nel vivo con la quarta giornata di campionato, dopo un terzo turno ricco di emozioni e risultati inaspettati.Il Gens conquista un buon punto in casa del Montopoli, dove le due formazioni non sono riuscite a trovare il colpo vincente per salire in classifica; pareggio anche al Gudini, con la Torpedo che subisce la rimonta del Santa Maria Calcio e non va oltre il 3-3. Il Poggio Bustone gioisce per la vittoria casalinga contro il Suna Nersae, nonostante il rigetto del ricorso mosso in merito alla sconfitta contro il Real Gavignano: confermato il 2-1 riscontrato sul campo durante la II giornata. Tre punti che portano il Real Gavignano in vetta, considerando anche il pareggio per 1-1 riportato sul campo del Monteleone; bene il Real Vazia, a quota 6 dopo la vittoria per 2-1 contro il Poggio Catino. 2-1 anche per lo Scandriglia ai danni del Vigor Collevecchio: al momento entrambe le formazioni sono a quota 3.Con la IV giornata le 12 squadre sono pronte a rimettere in discussione gli equilibri che iniziano a delinearsi. Il Cantalupo potrebbe superare il Poggio Bustone battendolo sul campo di casa ma chiaramente gli ospiti vorranno invece inseguire il terzo successo. Sfida ad alta quota sul campo del Real Gavignano dove i padroni di casa affronteranno i ragazzi del Vazia per rimanere in vetta. L’ultimo match di sabato sarà quello tra Vigor Collevecchio e Montopoli, rispettivamente a 3 e 4 punti in classifica. Domenica mattina sarà la volta di Scandriglia e Santa Maria Calcio; mentre alle 14.30 il Suna Nersae cercherà i primi punti stagionali contro un ospite non facile come il Real Monteleone. Contemporaneamente la Torpedo tenterà di restare in vetta, giocando al meglio la trasferta contro il Poggio Catino.Montopoli – Gens Cantalupo 0-0Torpedo – Santa Maria Calcio 3-3Poggio Bustone 2014- Suna Nersae 3-1Real Monteleone Sabino – Real Gavignano Ponzano 1-1Real Vazia – Poggio Catino 2-1Scandriglia – Vigor Collevecchio 2-1Gens Cantalupo – Poggio Bustone (Bejan di Rieti)Real Gavignano – Real Vazia (Sandrelli di Rieti)Vigor Collevecchio –Montopoli (Khalil di Rieti)Santa Maria Calcio – Scandriglia (J. Bertini di Rieti)Suna Nersae – Real Monteleone Sabino (Matteucci di Rieti)Poggio Catino – Torpedo (A. Bertini di Rieti)Torpedo, Real Gavignano 7Poggio Bustone, Real Vazia 6Real Monteleone 5Gens Cantalupo , Santa Maria Calcio, Montopoli 4Vigor Collevecchio, Scandriglia 3Poggio Catino 1Suna Nersae 0