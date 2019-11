RISULTATI II GIORNATA

PROGRAMMA GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua la corsa alla vetta per le 12 squadre di Terza Categoria, che si preparano ad affrontare la giornata numero tre del campionato, dopo un secondo turno entusiasmante e ricco di gol. Ben 6 reti totali in casa del Santa Maria Calcio, che batte per 4-2 il Real Vazia trovando il riscatto dopo un primo turno deludente; finisce invece a reti inviolate tra Poggio Catino e Real Monteleone. Punteggio pieno per la Torpedo, con 3 gol realizzati in casa dello Scandriglia e vittoria in trasferta anche per il Montopoli: 0-1 contro il Suna Nersae. Primi 3 punti stagionali per il Vigor Collevecchio che frena la corsa del Gens Cantalupo. Risultato non omologato tra Real Gavignano e Poggio Bustone (terminata 2-1 per i sabini), visto il preannuncio di reclamo della squadra ospite.Terzo turno di campionato che si apre con due match nella giornata di sabato: in campo Montopoli – Gens Cantalupo e Torpedo – Santa Maria Calcio al Gudini. Domenica mattina sarà invece la volta del Real Vazia, che ospiterà il Poggio Catino, in contemporanea con Scandriglia – Collevecchio. Si preannuncia interessante anche la sfida tra Monteleone e Real Gavignano, entrambe affamate di gol e punti, così come Poggio Bustone e Suna Nersae, pronte ad affrontarsi alle 15.Real Gavignano Ponzano – Poggio Bustone 2-1 (non omologato)Poggio Catino – Real Monteleone 0-0Santa Maria Calcio – Real Vazia 4-2Scandriglia – Torpedo 0-3Suna Nersae – Montopoli 0-1Vigor Collevecchio – Gens Cantalupo 2-1Sabato 2 ore 15Montopoli – Gens Cantalupo (Sandrelli di Rieti)ore 16.30Torpedo – Santa Maria Calcio (Battilocchi di Rieti)Domenica 3 ore 11Real Vazia – Poggio Catino (Stefano Petrillo di Rieti)Scandriglia – Vigor Collevecchio (A. Bertini di Rieti)ore 15Real Monteleoene Sabino – Real Gavignano Ponzano (Bejan di Rieti)Poggio Bustone – Suna Nersae (J. Bertini di Rieti)Torpedo 6Real Monteleone 4Poggio Bustone, Gens Cantalupo, Real Gavignano, Real Vazia, Collevecchio, Santa Maria Calcio, Montopoli 3Poggio Catino 1Suna Nersae, Scandriglia 0