RISULTATI I GIORNATA

CLASSIFICA

PROGRAMMA II GIORNATA

Sabato 26 ore 15.00

Domenica 27 ore 11.00

Ore 14.30

Ore 15.00

RIETI - La Terza categoria si è aperta all’insegna dei risultati roboanti. Lo sa bene il Poggio Bustone, primo in classifica dopo il 7-1 contro il Poggio Catino, e anche il Gens, che non si è dimostrato da meno rifilando un 6-0 al Suna Nersae. Test passato a pieni voti per la matricola Real Gavignano, che contro il Montopoli ha firmato il 6-1 ponendosi subito al vertice della classifica; meno fortunato l’esordio di Collevecchio e Scandriglia, sconfitte rispettivamente da Torpedo e Real Vazia.Sarà proprio la squadra di mister Rubimarca, prima in classifica per differenza reti, ad aprire il secondo turno del campionato, ospite del Real Gavignano Ponzano; il Santa Maria Calcio cercherà invece il riscatto contro il Real Vazia, mentre il Gudini resterà senza Torpedo per questa giornata, con gli uomini di Basilici impegnati nella trasferta contro lo Scandriglia, in contemporanea con Vigor Collevecchio – Cantalupo. Nel pomeriggio di domenica il Real Monteleone cercherà il bis contro un Poggio Catino, reduce da una pesante sconfitta; in chiusura match tra matricole: il Suna Nersae ospita il Montopoli.Gens Cantalupo – Suna Nersae 6-0Montopoli – Real Gavignano Ponzano 1-6Torpedo – Vigor Collevecchio 1-0Real Vazia – Scandriglia 1-0Poggio Bustone – Poggio Catino 7-0Real Monteleone Sabino – Santa Maria Calcio 3-1Poggio Bustone, Gens Cantalupo, Real Gavignano, Real Monteleone Sabino, Real Vazia, Torpedo 3Scandriglia, Vigor Collevecchio, Santa Maria Calcio, Montopoli, Suna Nersae, Poggio Catino 0Real Gavignano Ponzano – Poggio Bustone (Goktas di Rieti)Santa Maria Calcio – Real Vazia (A. Bertini di Rieti)Scandriglia – Torpedo (Sandrelli di Rieti)Vigor Collevecchio – Gens Cantalupo (Stefano Petrillo di Rieti)Poggio Catino – Real Monteleone (Dotti di Rieti)Suna Nersae – Montopoli (Battilocchi di Rieti)