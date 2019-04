PROGRAMMA GARE RECUPERI

RIETI - Sabato di Pasqua con i recuperi per 8 squadre di Terza categoria, domani impegnate nei vari campi sportivi della provincia. Quattro partite che metteranno sicuramente ordine a ogni altezza della classifica, ancora saldamente padroneggiata dal Casperia, primo con 7 punti di scarto.Recupero tanto importante quanto difficile per il Fiamignano, che potrebbe superare il Micioccoli e accorciare le distanze dalla capolista, battendo un ospite non facile come il Poggio Moiano; il Torri sarà invece a Corvaro per giocarsi i tre punti contro lo Sporting e provare ad avvicinarsi al podio. Trasferta lunga per il Real Vazia, che dovrà difendere il suo posto in classifica contro i padroni di casa dell’Alto Lazio, sotto di appena 2 punti rispetto agli uomini di Troiani; ghiotta occasione anche per il Gens, che guadagnerebbe terreno in classifica, ai danni del Monteleone, vincendo contro il Rocca Valle Turano.Sabato 20 ore 16Alto Lazio – Real Vazia (arbitro Sofia F. Petrillo di Rieti)Sporting Corvaro – Torri In Sabina (arbitro Khalil di Rieti)Fiamignano – Poggio Moiano (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)Rocca Valle Turano – Gens Cantalupo (arbitro Stefano Petrillo di Rieti)Casperia 58Micioccoli 51Fiamignano*50Torri In Sabina* 46Poggio Moiano* 43Sporting Corvaro* 41Real Monteleone 39Gens Cantalupo* 38Poggio Bustone 37Real Vazia* 35Alto Lazio* 33Torpedo 31Posta 24Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano* 6