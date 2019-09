© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partipilo e Salzano mettono le ali alla Ternana, capolista indiscussa del girone C con 9 punti in tre gare. Il leit motiv della terza giornata è proprio il punteggio pieno delle Fere, che sembrano non sbagliare un colpo: anche ieri a Rende, nonostante qualche difficoltà iniziale, la squadra di Gallo ha fatto la voce grossa mandando chiari segnali di forza al resto della truppa.Alle spalle della capolista, con 7 punti, c'è la Reggina che grazie al 3-0 casalingo contro il Bisceglie resta in scia in attesa dei gol e delle giocate del Tanque German Deins, che ieri ha esordito per la prima volta in maglia granata. Sette sono anche i punti del sorprendente Picerno, boccone indigesto per le due laziali del girone: dopo il 2-1 casalingo al Rieti, la "matricola terribile" del girone si è ripetuta ieri al Rocchi (nella foto Emmedue) riportando coi piedi per terra una Viterbese ancora inebriata dal colpaccio del San Nicola della domenica precedente.Tiene bene anche il Catanzaro, che col minimo sforzo torna vittorioso da Monopoli (1-0 gol di Kanoute) e diventa sempre più una delle antagoniste più scomode per le prime della classe. Colpo grosso del Potenza che affonda un Catania irriconoscibile: al Viviani decidono i gol di Giosa e Isgro nel primo tempo, con gli etnei incapaci di imbastire una trama di gioco tale da poter rimettere in discussione il risultato.Gol e altalena di risultati in Sicula Leonzio-Paganese (2-2), coi padroni di casa bravi ad aprirla e soprattutto a riprenderla per i capelli dopo l'aggancio e il sorpasso dei campani. E' invece già crisi d'identità a Cava de' Tirreni, dove la Cavese non va oltre l'1-1 con la Vibonese scatenando le ire dei tifosi che chiedono la testa di Moriero in favore di Capuano, un duetto questo che ricorda molto il "walzer della panchina" di qualche anno fa a San Benedetto del Tronto, dove i due si avvicendarono tre volte nell'arco della stessa stagione.Pari e patta in tutti i sensi tra Virtus Francavilla e Casertana: 1-1 sul campo, ma anche sul taccuino dell'arbitro dove sono finiti Clemente e Perez, il primo espulso alla fine del primo tempo, il secondo in pieno recupero per doppia ammonizione.Nell'anticipo del sabato, invece, l'Avellino cancella l'onta del 3-6 inaugurale subìto dal Catania, battendo il Teramo 2-0 piazzandosi a ridosso del gruppetto che insegue la Ternana capolista.