RIETI - C'era grande attesa, ieri, per l'esito di Ternana-Olbia di Coppa Italia, perché dal risultato del Liberati si sarebbe capito con chi avrebbe esordito il Rieti domenica prossima.E' finita 3-2 per i padroni di casa e la certezza che l'11 agosto la truppa di Mariani dovrà affrontare l'Olbia in trasferta rimandando al 18 il cosiddetto "derby di confine" con le Fere al 18, una settimana esatta prima del replay di campionato (sempre allo Scopigno).Ma di una sfida che avrebbe dovuto interessare solo per il risultato, scorrendo le cronache e il tabellino emerge come a caratterizzare il 3-2 finale siano stati due dei tre sabini presenti in campo: Andrea Vallocchia e Gianmarco Nesta. Il primo, entrato a metà ripresa, ha servito a Parigi la palla dell'illusorio 1-2, che l'attaccante dei sardi ha spedito in rete con un perfetto colpo di testa. Il secondo invece, ha propiziato il calcio di rigore del momentaneo 2-2 trasformato da Ogunseye e che a 180" dal triplice fischio sembrava poter bastare per uscire indenni dal Liberati. E invece all'87' la zampata di Paghera ha impreziosito il 2-0 iniziale firmato da Proietti e Ferrante lanciando la Ternana ad un passo dalla qualificazione al secondo turno.Il Rieti, dal canto suo, ora sa che per superare il turno dovrà fare i conti con tre avversari "speciali", due dei quali l'amarantoceleste lo hanno già indossato (Vallocchia e Onesti, ieri rimasto in panchina ma fresco di firma sul triennale propostogli dalla Ternana). Mentre il terzo - Nesta - non è mai passato per le squadre della nostra provincia perché da Collevecchio è finito direttamente a Trigoria, ma le sue radici d'origine sono le stesse degli altri due: papà Fernando peraltro, alla guida del Collevecchio è riuscito nell'impresa di passare dalla Terza categoria alla Promozione in 4 stagioni, mentre Gianmarco cresceva e cominciava a dare i primi calci ad un pallone e zio Alessandro vinceva tutto, con Lazio, Milan e Nazionale.