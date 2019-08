Ultimo aggiornamento: 11:50

RIETI - C'è un Onesti per tutte le stagioni. In principio fu Simone, esterno d'attacco del Centro Italia di Pirozzi e i fratelli Fabiani, mentre Alessandro (suo fratello) si faceva strada tra i professionisti con le maglie di Castel di Sangro, Chieti, Fermana, L'Aquila e, non ultimo, Rieti. Oggi invece, le (prime) luci della ribalta sono per Gabriele Onesti, figlio di Simone e nipote di Alessandro, che cromosomicamente non poteva non somigliare - calcisticamente parlando - a chi, prima di lui, dava del tu ad un pallone e che anora oggi, scarpini ai piedi, sarebbe ancora in grado di farlo.Gabriele ha appena 17 anni, ha mosso i suoi primi passi da calciatore con la maglia del Rieti addosso, ma da qualche anno ormai difende il rosso e il verde della Ternana. La sua presenza in mezzo al campo non è passata di certo inosservata agli occhi di Fabio Gallo, tecnico della prima squadra - inserita nello stesso girone del Rieti - che in occasione del ritiro pre-campionato, lo ha "scippato" all'ex fantasista amarantoceleste Roberto Borrello (oggi allenatore della Berretti delle Fere, ndr) facendolo allenare con i vari Vantaggiato e Marilungo ed utilizzandolo nei vari test estivi disputati finora, compresa la sfida di Trigoria contro la Roma di Fonseca, finita 3-1 per i giallorossi, dopo un primo tempo davvero di qualità.Buona la sua prova, convincente sia da un punto di vista tattico, che caratteriale: Fabio Gallo, per ora, è soddisfatto sia dell'atteggiamento, che dell'approccio di Gabriele col calcio dei grandi. Di sicuro Onesti jr tornerà a fare le fortune di Borrello in Berretti, ma con la porta che dà sulla prima squadra sempre aperta: all'occorrenza, Gallo sa che potrà contarci.E chissà che già in Coppa Italia o alla prima di campionato, non ci possa essere il suo esordio nel calcio professionistico, in quello stesso "Scopigno" che ancor prima di lui, ha applaudito ed apprezzato, sia papà Simone, che zio Alessandro.