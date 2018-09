di Mattia Esposito

RIETI - Basta un gol di Cericola al minuto 28 della ripresa al Rieti per battere il Monterosi, in una partita che, soprattutto nel primo tempo, è tutt'altro che amichevole.Rieti e Monterosi tornano a sfidarsi dopo le battaglie in serie D e lo fanno in amichevole al campo d'altura del Terminillo. Il tono agonistico della partita racconta ancora di qualche ruggine del passato, nonostante di quel Rieti non sia rimasto praticamente nessuno. Il Monterosi però si conferma squadra interessante e ben costruita, capace di tenere bene il campo ed il possesso palla. Chéu rinuncia ad alcuni titolari ma non al consueto 4-3-3, con Gallifuoco a centrocampo a Palma e Diarra.È proprio il Monterosi che nel primo tempo costruisce un paio di buone occasioni da palla da fermo, sfiorando però il gran gol al quarantesimo con una grande conclusione di Gabbianelli, che sfiora l'incrocio dei pali. Due minuti più tardi il Rieti risponde con Diarra, che sbuca dopo una mischia in area di rigore ma spara alto. Si chiude così sullo 0-0 il primo tempo.Nella ripresa i ritmi si abbassano, con i tanti cambi che spezzatano la partita. Con il passare dei minuti Chéu rivoluziona tutta la squadra, tenendo in campo per novanta minuti solo Chastre e Gigli. A decidere il match ci pensa Matteo Cericola, linea di congiunzione tra il vecchio e il nuovo Rieti. È proprio una conclusione deviata dell'esterno amarantoceleste a decidere il match al trentesimo minuto della ripresa.La partita poi regala pochi sussulti e zero occasioni. Chiaro, mancano le motivazioni che danno le partite ufficiali, ma il Rieti da indicazioni su quello che sarà: squadra fisica e di buona corsa, anche se l'assenza di Maistro, tenuto fermo per smaltire i carichi di lavoro, pesa sulle geometrie a centrocampo.(4-3-3): Chastre; Caparros (12'st La Ferrara), Pepe (33'st Konate), Gigli, Papangelis (1'st Lukinga); Palma (1'st Demostheanous), Diarra (43'st Paparelli), Gallifuoco (33'st Gualtieri); Tommassone (1'st Cericola), Todorov (18'st Mouha), Venancio (39'st Konstantinou). All. Chéu. A disp: Spadini, Delli Carri, Migliaccio, Criscuolo.(4-3-3) Frasca; Valentini, Giannetti Messina, Rasi; Gerevini, Pisanu, Pellacani; Abreu, Gabbianelli, Alonzi. All. Mariotti.(4-3-3) Frasca; Matrone, Messina, Gasperini, Rasi; Gerevini (24'st Falasca), Pisanu (24'st Francescangeli), Barbato (24'st Liurni); Sabatini, Gabbianelli (24'st Mastrantonio), Nohman. All. Mariotti: Lancia di Rieti: 28' st Cericola.