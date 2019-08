RIETI - Tre gol in venti minuti per il Rieti, che chiude il precampionato con un convincente 3-0 al Montespaccato nell'amichevole di Terminillo.



Apre le danze Zanchi al 7' con un sinistro insidioso dal limite che l'ex di turno Tassi riesce solo a spiazzare, poi raddoppia Marcheggiani al 10' con una girata di testa sulla punizione tagliata in area da Tirelli e lo stesso attaccante reatino al 27' risolve una mischia in area con un tocco deviato. Per Mariani buone indicazioni in vista della prima gara ufficiale in programma domenica ad Olbia (ore 19) valevole per la seconda giornata del primo turno di Coppa Italia. Un primo tempo vero, nel corso del quale si è visto un Rieti determinato che ha insistito sul 4-3-1-2 con un rombo di centrocampo giostrato da Palma e rifinito da Tirelli, ancora una volta impiegato da trequartista alle spalle di Gondo e Marcheggiani. Nella ripresa spazio alle seconde linee e gara, che inesorabilmente, scende di tono.

«Siamo a buon punto, abbiamo lavorato tanto e sapevamo di arrivare a questa partita con un pizzico di stanchezza. Dobbiamo arrivare benino alla prima di Coppa, bene alla seconda. Abbiamo messo dentro tanta benzina, abbiamo tenuto bene il campo facendo buone giocate, lo si era visto anche contro la Roma. Positivo non prendere gol e l'atteggiamento generale. Mercato? Ci manca ancora qualcosa, lo sappiamo, come ho ribadito più volte le occasioni migliori si fanno alla fine del mercato, ma servono 3-4 giocatori di spessore».

C'era attesa per la presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il quale visti gli impegni istituzionali come segretario del Pd, è atteso dalla squadra romana in serata all'Hotel Togo per la cena che chiuderà il raduno del Montespaccato.

IL TABELLINO

Rieti (4-3-1-2): Lazzari (30' pt Pegorin, 15'st Addario); Diallo (17'st Tiraferri) Gigli (26'st Sette) Intzidis (32'st Bellopede) Zanchi (1'st Marino); Marchi (1'st Bartolotta) Palma (17'st Arcaleni, 30'st Poddie) Guiebre (25'st De Sarlo); Tirelli (13'st Del Regno); Gondo (32'st Fabiani) Marcheggiani (25'st Granata). All: Mariani.

Montespaccato Savoia (4-4-2): Tassi (1' st Langellotti); Grimaldi (25' st Amorosi) Sismondi (1' st Tariuc) Tabascio (38' pt Dinezza) Nanci (25' st Civica); Proietti Catese (17' st Di Pofi) Belardo (1' st Bernardi) De Dominicis (25' st Ferrari); Gambale Sandu (33' st Nanci). All: Ferazzoli.

Arbitro: Evangelista (Lancia-Santilli)

Marcatori: 7' Zanchi, 10' e 27' Marcheggiani,

Note: spettatori 300 circa. Angoli 7-1 per Rieti.

