PROBABILE FORMAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Primo (e forse) ultimo viaggio stagionale in Sardegna, domenica per il Rieti che affronterà l'Olbia nella seconda giornata di Coppa Italia, dopo il 3-2 d'esordio tra isolani e Ternana, che per il momento vede le Fere in testa al girone H.Calcio d'inizio in un orario insolito, alle 19 per l'esattezza, a ridosso del tramonto, che costringerà il Rieti ad involarsi alla volta di Olbia la mattina di domenica 11, per fare ritorno a Fiumicino il giorno seguente, pernottando in Gallura.Oggi, intanto, ultimo test pre-campionato per la truppa di Alberto Mariani che alle 17 al campo d'altura "Enrico Leoncini" a Terminillo, affronterà il Montespaccato Savoia (Eccellenza laziale) in quota ormai da una settimana per preparare la stagione.Per il tecnico amarantoceleste l'occasione sarà utile per saggiare le condizioni atletiche del gruppo, ma soprattutto per provare l'undici-anti Olbia. Nella ripresa ci sarà sicuramente spazio per tutti, ma inizialmente andrà in campo la formazione titolare che agirà sulla falsariga di un 4-3-1-2 che, a gara in corso, potrebbe vedere trasformato l'atteggiamento tattico.Pegorin; Tiraferri, Gigli, Granata, Zanchi; Marchi, Palma, Guiebre; Tirelli; Marcheggiani, Gondo. All. Mariani.