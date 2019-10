© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inutile girarci troppo intorno, l'esordio in C di Lorenzo Pezzotti sulla panchina del Rieti resterà per sempre negli annali. Che sia una o cento volte, li risulterà e per uno come lui, reatino verace, che il Rieti lo ha difeso prima in campo, poi dagli spalti ed oggi da bordo campo, saranno emozioni forti. «Non nascondo che debbo ancora metabolizzare il tutto - dice in apertura di conferenza stampa pre-gara - È successo tutto così in fretta, in appena due giorni, che non ho avuto modo di capire bene cosa stia accadendo».Adrenalina a mille, per uno come lui abituato in campo a dettare i ritmi della gara e, all'occorrenza a "legnare" qualche avversario, che dinanzi al microfono si trasforma in carica positiva. «Sin d'ora so che si tratterà di una breve parentesi - ammette Pezzotti jr - ma voglio viverla nel modo giusto. Ai ragazzi ho detto che bisogna dare tutto, perché al di là del risultato finale dovremo uscire dal campo con la consapevolezza di poter ripartire dal giorno dopo senza rimpianti».Parla con una serenità disarmante, Pezzotti, dalle sue parole ai percepisce quella reatinità viscerale che proverà ad infondere nello spogliatoio. «Sicuramente può rappresentare un valore aggiunto, ma al di là di questo aspetto, voglio che per 95' diamo la sensazione di stare in partita evitando figuracce e sputare sangue».A Teramo mancherà Guiebre, infortunato, ma Pezzotti ha studiato la formazione di Tedino e sa dove poterle far male.«Ho visto alcuni filmati - conclude Pezzotti - loro soffrono molto la pressione sugli esterni e stiamo lavorando su questo aspetto. Domani faremo la rifinitura poi partiremo. Il modulo? Abbiamo un paio di situazioni da verificare, deciderò dopo l'ultimo allenamento».