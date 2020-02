RISULTATI, XXVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Monopoli, che bella realtà! La formazione pugliese, nell'anticipo della settima di ritorno, spazza via il Teramo (che ha esonerato il tecnico Tedino affidando la squadra a Di Mascio, ndr) con un 3-0 più netto di quanto non dica il risultato e si issa in solitaria al terzo posto a -9 dalla vetta e col rammarico di aver perso clamorosamente punti in casa a cavallo delle festività natalizie con Avellino e Paganese.Sarebbe stata la vera anti-Reggina, anche più del Bari che domenica però ha rosicchiato altri due punti alla Reggina battendo nettamente il Picerno (3-0) mentre la capolista veniva fermata sullo 0-0 al Massimino dal Catania. Una partita, questa, sulla quale pesa come un macigno la svista arbitrale sul tocco di mano in area di un difensore catanese che avrebbe potuto consentire alla Reggina di spezzare gli equilibri dal dischetto. A non approfittare del mezzo passo falso esterno dei granata è, invece, la Ternana che crolla al Liberati sotto i colpi della Virtus Francavilla (0-2) riportando a 12 le lunghezze di ritardo delle Ferte dalla vetta della classifica.Nella "pancia" del torneo spicca la vittoria rocambolesca della Vibonese sulla Viterbese (3-2) e il pari inatteso del Catanzaro contro la Casertana (1-1), mentre in chiave-salvezza, la Paganese che batte nettamente il Rieti (3-1) si toglie definitivamente dal mischione, la Sicula che sbanca Bisceglie (1-0) inguaia proprio gli amarantoceleste e il Rende che a Potenza trova il pari proprio allo scadere, ma viene scavalcato dagli isolani. A reti bianche (e con fischi) il derby campano Avellino-Cavese.Avellino-Cavese 0-0Bari-Picerno 3-0Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1Catania-Reggina 0-0Catanzaro-Casertana 1-1Paganese-Rieti 3-1Potenza-Rende 2-2Teramo-Monopoli 0-3Ternana-Virtus Francavilla 0-2Vibonese-Viterbese 3-2Reggina 60Bari 54Monopoli 51Ternana 48Potenza 46Catanzaro 42Catania e Teramo 37Viterbese 35Virtus Francavilla e Paganese 34Cavese 33Vibonese 32Casertana e Avellino 31Picerno 26Sicula Leonzio e Bisceglie 19Rende 17Rieti 12