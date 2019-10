I CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Teramo

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La prima volta non si scorda mai, o almeno è quello che si augura il reatino Lorenzo Pezzotti, che stasera, da reatino, guiderà il Rieti nella sfida esterna contro il Teramo (ore 20.30, diretta Eleven Sports). Dopo le dimissioni di Alberto Mariani sarà proprio Pezzotti il traghettatore di una squadra ancora a caccia del primo successo stagionale: «Sarà una soluzione temporanea, ma voglio viverla nel modo giusto - ha detto Pezzotti ieri in conferenza- voglio che la squadra sputi sangue in campo, rimanendo in partita per 95 minuti».Il tecnico potrebbe optare per un 3-5-2 confermando Granata in difesa insieme a Gigli ed Aquilanti. Nel centrocampo vicino a Zampa, troveranno spazio Tirelli e Palma, mentre sugli esterni ci saranno Tiraferri a destra e Zanchi a sinistra, davanti Beleck e Marcheggiani. Il Teramo ha avuto un avvio di stagione non facile con soli cinque punti all'attivo, e spera di brindare ad un successo casalingo che potrebbe rappresentare una piccola svolta. Tedino potrebbe optare per un 4-3-1-2, con Martignano e Cianci coppia offensiva. Al di là degli schieramenti il match di stasera sa tanto di crocevia stagionale per entrambe le squadre: ancora di più per un Rieti che è dovrà ricostruire certezze tecniche, tattiche e mentali. Nel calcio la ricetta è molto semplice: fare un risultato positivo.Addario, Aquilanti, Arcaleni, Bellopede, Beleck, De Sarlo, Del Regno, De Paoli, Diallo, Esposito, Gigli, Granata, Lazzari, Marcheggiani, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri, Tirelli, Zampa, Zanchi.(4-3-1-2): Tomei; Di Matteo, Piacentini, Cristini, Cancellotti; Mungo, Arrigoni, Lasik; Bombagi; Martignagno, Cianci. All. Tedino.(3-5-2): Pegorin; Aquilanti, Gigli, Granata; Tiraferri, Palma, Tirelli, Zampa, Zanchi; Beleck, Marcheggiani. All. Pezzotti.: Saia di Palermo (Pappagallo-Pedone).Avellino- Rende (domani, ore 15)Bari - Cavese (domani, ore 15)Potenza - Viterbese (domani, ore 15)Ternana - Catania (domani, ore 15)Bisceglie - Picerno (domani, ore 17.30)Catanzaro - Virtus Francavilla (domani, ore 17.30)Paganese - Reggina (domani, ore 17.30)Sicula Leonzio - Monopoli (domani, ore 17.30)Vibonese - Casertana (domani, ore 17.30)Ternana 16Reggina 15Potenza 14Catanzaro e Monopoli 13Casertana e Catania 12Paganese, Viterbese e Bari 11Virtus Francavilla e Avellino 9Vibonese, Picerno, Bisceglie e Cavese 8Teramo e Sicula Leonzio 5Rieti e Rende 1