di Christian Diociaiuti

RIETI – Prima partita tra i professionisti della stagione, domani, domenica alle 17.30 allo Scopigno per il Rieti, che mancava dal calcio che conta da diversi anni. Gara a porte chiuse: il Rieti accoglie il Teramo per il secondo match valido per il turno eliminatorio della Coppa di C. La partita era stata rinviata domenica scorsa per il dramma di Genova. C’è la possibilità, gratuita, di vedere il match in streaming grazie a eleven sports, registrandosi. La gara è visibile sugli smartphone (c’è pure l’app di Eleven Sports), sul computer e pure in tv, se il dispositivo è una smart tv con accesso a internet. Arbitra Monaldi di Macerata. Fermana-Rieti si gioca il 2 settembre alle 18.



ASSETTO

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo col 4-3-3: la porta se la contendono Chastre e Davide Costa, con il lusitano in vantaggio. Linea difensiva con il guineiano Dabo a destra e Papangelis a sinistra; Sandro Costa (in dubbio per l’infortunio) e Gigli in mezzo. A centrocampo Gallifuoco dovrebbe completare il trio guidato da Maistro e Palma. Attacco insidiato all’esterno da Di Domenicantonio, ma con il terzetto Cericola, Kean e Todorov che dovrebbe essere titolare. Tra i 23 convocati anche i reatini Luca Fabiani, Nicolò Floridi e Manuel Parente. Obiettivo salvezza per la squadra abruzzese, che davanti nell’uscita contro i marchigiani della Fermana ha schierato Bacio Terracino, Fratangelo, Di Renzo davanti.



LE ASPETTATIVE

Il tecnico Ricardo Chéu: «È la prima gara ufficiale, dobbiamo cercare innanzitutto di dare una gioia ai nostri tifosi, nonostante la loro assenza forzata sugli spalti».



COSÌ IN CAMPO

Rieti : Chastre, Dabo, S.Costa, Gigli, Papangelis, Gallifuoco, Maistro, Palma, Cericola, Kean, Todorov. All. Chéu

Teramo : Lewandowski, Mantini, Altobelli, Speranza, Mastrilli, Spighi, Persia, De Grazia, Bacio Terracino, Fratangelo, Di Renzo. All. Zichella

Arbitro : Monaldi di Macerata

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



