Ultimo aggiornamento: 11:32

RIETI - Si riaprono i cancelli del "Gudini" dinanzi ai tesserati del Rieti, dove tra poco (ore 12) la formazione di Roberto Beni affronterà in amichevole la Berretti amarantoceleste, anticipando l'orario d'inizo di due ore e mezzo, ma soprattutto cambiando location, visto che in origine il test-match era previsto allo Scopigno per le 14,30.Ma al di là dell'impegno sul campo, l'aspetto che interessa maggiormente - e che lascia ben sperare per il futuro - è proprio il ritorno del club amarantoceleste al "Gudini", a due settimane esatte dalla chiusura. E da quello che trapela dagli ambienti locali, sembrerebbe essersi concluso con una fumata bianca (o giù di lì) l'incontro tenutosi ieri tra Lodovici e l'ad del Rieti Roberto Di Gennaro, che in questa fase sta cercando di tessere la trama migliore per "ricucire" gli strappi e le smagliature createsi nella breve - ma devastante - gestione-Italdiesel.E viste le condizioni meteo, essere riusciti a scongiurare una gara d'allenamento su un manto erboso (quello dello "Scopigno") reso viscido e fortemente allentato dall'acqua che cade incessantemente dalla serata di venerdì è da considerare già un ottimo risultato.