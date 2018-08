RIETI - Questa mattina è stata firmata e protocollata la determina dirigenziale con la quale la Regione Lazio mette a disposizione del Comune di Rieti un contributo finanziario straordinario di 300mila euro per adeguare lo Stadio Centro d'Italia "Manlio Scopigno" alle norme previste dalla Lega Calcio per poter far disputare nell'impianto comunale al Fc Rieti le gare casalinghe del campionato di calcio di serie C 2018-2019.



A comunicarlo l'assessore alle Politiche per la Ricostruzione, Claudio Di Berardino, e il consigliere regionale, Fabio Refrigeri.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



