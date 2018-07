di Christian Diociaiuti

RIETI – Vi chiedete perché il Rieti non stia annunciando i primi colpi di mercato? Lo rivela il presidente Gianluca Marini, intervenuto ieri sera a Npc Tv nella trasmissione dedicata al mercato: «C’è una squadra paralizzata: aspettiamo la Lega sulla situazione riguardante lo stadio. Se esce che il Rieti è in C sub iudice e che deve giocare da un'altra parte, è un problema». Queste le parole del numero uno di piazzale Veterani dello Sport, il quale conferma che dal punto di vista fiscale e della documentazione (oltre che dei pagamenti di iscrizione e fidejussione) non ci sono problemi, ma che la grana stadio tiene tutti sulle spine in casa Fc Rieti. Sulla deadline di venerdì, il Rieti ha dovuto chiedere al Comune una ulteriore carta: una scaletta delle tempistiche dei lavori di adeguamento dello stadio per la C. Il Comune l’ha fornita in extremis, come confermato nei giorni scorsi anche da Donati. «L’avessimo saputo prima – ha detto Marini davanti alle telecamere - avremmo potuto vedere se era ok, ma così l’abbiamo inviata e basta, sperando andasse bene».



ATTESA SNERVANTE

Una apprensione che il Rieti spera di fugare già nelle prossime ore, con le risposte dalla Lega Pro e dalla Covisoc: «Io spero sia una questione di domani (oggi per chi legge, ndr) o di ore. Non ho ufficializzato ds e giocatori perché non voglio creare ulteriori problemi: se lo faccio e poi non sappiamo dove giocare, è un problema. E non so se la proprietà è disponibile ad andare avanti» ha aggiunto il presidente, minacciando anche il ritiro dell’iscrizione. Parole arroventate anche da giorni concitati e di vissuti di corsa, ma che palesano una preoccupazione reale. Insomma, i lavori che non sono stati fatti – e su cui non c’è stata lungimiranza, almeno questo fa capire il numero uno amarantoceleste, nell’annata passata, quando il sentore di una promozione si faceva più intenso e c’era da pensare al futuro - potrebbero essere un intoppo per il Rieti verso la C. «Possiamo anche fare due-tre gare a porte chiuse – aggiunge Marini – ma si perdono dei soldi. Oppure dobbiamo andare a giocare da un’altra parte. Dobbiamo farlo nel Lazio, Terni non è possibile. A Latina non c’è l’ok per la C, a Viterbo capite bene da soli come non sia possibile, Frosinone ci ha detto no. Rimane Fondi. Ma quando diremo alla proprietà che dobbiamo giocare a Fondi, non so cosa potranno rispondere». Dopo uno sfogo quasi accorato, Marini riporta calma e fiducia: «Noi, comunque, abbiamo fatto tutto, il Comune ha mandato il cronoprogramma dei lavori (avvio previsto a fine luglio, termine a ridosso del campionato, ndr). Vediamo come la Figc recepirà questa cosa». Al massimo l’ammissione per il Rieti sarà sub iudice. Ma i lavori andranno fatti presto e bene. Sperando che già in Coppa l’urna dia una mano, spedendo gli amarantocelesti in trasferta.



L’ATTACCO ALLA VECCHIA GESTIONE

«La colpa di questo di chi è? Qui tutti cascano dal pero» attacca Marini riferendosi alla passata gestione («noi certo non c’entriamo niente»), per poi ripercorrere un’altra questione con cui il Rieti si è dovuto misurare in corso d’iscrizione: «È un po’ come il discorso delle liberatorie (l’ok dei calciatori, firmato, che dichiarano di non avere pendenze con il Rieti, ndr): andavano fatte con l’autentica. Ma noi ci siamo ritrovati con liberatorie in carta semplice. Siamo dovuti correre dietro a tutti i giocatori. Ci siamo dovuti tutelare: abbiamo convocato i tesserati della società fino al 30 giugno, non si sono presentati, ora andremo davanti alla giustizia sportiva e vedremo cosa esce fuori. Rischiamo 10mila euro per ogni liberatoria irregolare». Il club rischia, a sentire le parole di Marini, anche 50mila euro di multa.



MERCATO

Con tutti questi ritardi, affonda ancora Marini «abbiamo perso 4-5 giocatori importanti. A Jens (Janse, olandese ex Ternana, ndr) posso chiedere di aspettarmi, me lo posso permettere, ma gli altri chiedono garanzie». E poi due parole sulle riconferme. Marini ha giustificato Dionisi per la scelta fatta (è andato a Latina), ma è stato critico su altre due bandiere: «La sera il procuratore di Tirelli e Marcheggiani mi dice che è tutto ok, la mattina dopo hanno cambiato idea…». «Ma ancora non hanno firmato con nessuno», gli fanno notare da studio: «Ma se tu aspetti che porto dieci giocatori per vedere se siamo affidabili… poi ci trovi me. Prima il presidente (si riferisce a Curci, ndr) era un bancomat, ora è cambiata la situazione» ha aggiunto, caustico, Marini.



LA SQUADRA

E mentre Marini, di fatto, ha confermato Gianluca Torma (41 anni, ex Matera, Cerignola, Andria, Ternana) come direttore sportivo e responsabile delle giovanili, ha spiegato pure la scelta che ha portato ad annunciare il tecnico Chéu. «Come saprete, quando Manthos (Poulinakis, il proprietario di maggioranza del Rieti, ndr), quando era all’Ofi Creta ha avuto due allenatori: Gattuso e Sa Pinto. Chéu è una scelta della proprietà: Sa Pinto ha caldamente raccomandato Chéu, che gioca 4-3-3. Porterà dei suoi fedelissimi? Con due abbiamo già l’accordo, sono due centrocampisti». Marini ha anche parlato di un difensore, anch’esso fedelissimo del portoghese, su cui però ci sono dei dubbi. Esperienza e ingaggio potrebbero destabilizzare lo spogliatoio. In corsa, tra gli altri, un portiere del 1996 e uno del 1999 «da settori giovanili di primissimo piano» ha detto.



UN MILIONE DI BUDGET

Il presidente del Rieti ha parlato di «un budget da un milione di euro, non possiamo superarlo» e poi di progetti: primo anno salvezza, per poi puntare a «giocarsela il terzo anno». Obiettivo, dunque, playoff entro la terza stagione. E lunedì si parte con il ritiro pre-campionato: scelti Cantalice e il Ramacogi come location. «Ci presenteremo con 12-13 ragazzi sotto contratto e qualcuno in prova» ha aggiunto Marini, che ha sottolineato pure come si stia lavorando sull’allenatore dei portieri e ha parlato dell’opzione Benassi (il portiere ex Lecce spuntato tra i papabili e sul quale le trattative sono state confermate) e di come questa non sia scontata per una serie di motivi, tra cui i sei mesi di fermo dell’esperto estremo difensore.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA