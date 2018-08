di Michel Saburri

RIETI - In Promozione ufficializzato il ripescaggio del Poggio Fidoni. In Prima usufruiscono del ripescaggio Atletico Canneto (seconda classificata nello scorso campionato di Seconda categoria) e Poggio Mirteto (sconfitta nel playout contro l’Alba Sant’Elia).



In Seconda rinunciano Cittaducale e Stimigliano (che però conserva la matricola per poter partecipare al campionato di Terza), vengono ripescate invece Atletico Cantalice, Atletico Torano, Rufinese e Santa Susanna ma ci sono altri 8 posti disponibili per cui è possibile presentare domanda di ammissione in Seconda fino al 25 agosto.



CALCIO



Eccellenza : Valle del Tevere



Promozione : Cantalice, Maglianese, Salto Cicolano, Poggio Fidoni e Passo Corese



Prima categoria : Alba Sant’Elia, Amatrice, Atletico Canneto, Cantalupo, Capradosso, Ginestra, Grotti, Montasola, Poggio Nativo, Poggio Mirteto, BF Sport (Babadook&Friends, ovvero ex Scandriglia)

Coppa Lazio : Amatrice e BF Sport



Seconda categoria : 4Strade del Sacro Cuore, Atletico Sabina, Atletico Torano, Borgo Quinzio, Cittareale, Castelnuovo di Farfa, Equicola, Monte San Giovanni, Selci, Velinia, Piazza Tevere, Poggio San Lorenzo, Quintilianum, Atletico Cantalice, Rufinese, Santa Susanna

Coppa Lazio : 4Strade del Sacro Cuore e Borgo Quinzio



Juniores Regionale B : Valle del Tevere, Alba Sant’Elia



Under 16 Eccellenza : Rieti



Under 15 regionale : Valle del Tevere



CALCIO A 5



Serie C1 : Spes Poggio Fidoni



Serie C2 : Monte San Giovanni e Cures (ripescata)



Serie C femminile : Sabina Lazio Calcetto.



Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



