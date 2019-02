© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ci siamo solo spostati di campo». Lo Sporting Rieti non demorde, la società del presidente Irfan Pengili, ieri, è tornata in campo nonostante gli ingenti danni provocati dal vento al "Vecchiarelli": protagonisti i ragazzi dell'Under 16 che hanno affrontato e battuto per 1-0 (gol di Santarelli) i pari età dell'Accademia Calcio Roma utilizzando il campo in pozzolana di Poggio Fidoni, dopo il rinvio d'ufficio chiesto ed ottenuto dal presidente del CrLazio Melchiorre Zarelli, l'ok per causa di forza maggiore. Un evidente segnale di vitalità per la società reatina, ancora alle prese con la conta dei danni subiti, per i quali tra oggi e domani è previsto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Rieti, che poi stabiliranno anche un piano di lavoro necessario per ripristinare un impianto indispensabile per l'attività sportiva quotidiana della società.«Per il momento ci alleniamo nel campo dietro l'ex Ospedale Psichiatrico (l'attuale Polo Asl, ndr) - afferma il presidente Irfan Pengili - mentre per le partite ufficiali ci appoggeremo ancora a Poggio Fidoni, dove con ogni probabilità domenica giocheremo altre due gare. Siamo ancora alla ricerca di una sede per la sfida di sabato, speriamo di riuscirci per tempo, altrimenti dovremo chiedere un rinvio. Ne approfitto per ringraziare il Poggio Fidoni per la disponibilità mostrata di fronte alle nostre esigenze, così come la Provincia nella persona del consigliere Matteo Monaco che ci sta dando la possibilità di non fermare l'attività sportiva».Ma nelle ultime 48 ore sono state molteplici le attestazioni di solidarietà e di vicinanza ricevute dallo Sporting, come conferma lo stesso Pengili. «Poggio Fidoni e la Provincia rappresentano quelle che materialmente ci hanno permesso di tamponare l'emergenza della prima ora - dice il presidente del club - ma tante altre società di Rieti e provincia ci hanno contattato mettendoci a disposizione il loro supporto in caso di necessità. Un grazie lo debbo anche a Roberto Donati e all'ingegner Orlando del Comune di Rieti perché si stanno adoperando per fare in modo che il nostro impianto torni ad essere nuovamente agibile. Sono vicinanze che fanno piacere».