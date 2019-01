© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – «Penalizzati dalle due partite ravvicinate: non siamo ancora pronti, dobbiamo lavorare molto». E’ un Eziolino Capuano realista e tutt’altro che disfattista, quello che a fine gara analizza il ko interno contro la Virtus Francavilla (0-2). «E’ stata una gara condizionata nuovamente da errori individuali – dice Capuano – ma non è il momento di abbattersi o di fare drammi. C’è da lavorare ancora molto, ci sono giocatori che non hanno ancora nelle gambe i 90’, ma questi siamo e viste la tante cessioni, stiamo facendo di necessità virtù».Riavvolgendo il nastro, a Capuano la squadra non è dispiaciuta affatto: «Sicuramente non siamo stati in grado di sfruttare bene le corsie laterali ed avere la meglio nell’uno contro uno, però ripeto: giocatori come Zanchi, per esempio, non hanno ancora nelle gambe 180’ in appena 4 giorni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco e le cose sono andate meglio, abbiamo sbagliato troppo sotto porta e sfruttato poco la manovra in ampiezza: Maistro deve imparare a giocare di più il pallone con i compagni».Ma nonostante il ko, i zero punti in due gare e soprattutto i 4 gol subìti tra Caserta e la sfida di oggi, Capuano è convinto: «Salveremo questa squadra – dice – alla quale peraltro mancano ancora delle pedine: ci stiamo lavorando, ci lavoreremo quotidianamente anche sul campo e sono sicuro che alla fine il nostro traguardo lo raggiungeremo».Sorride, invece, il tecnico della Virtus Francavilla Bruno Trocini, che a fine gara si congratula con la squadra e si gode questo successo di fondamentale importanza per la lotta-salvezza: «Onestamente ho visto un’ottima partita da parte dei ragazzi, siamo stati molto attenti a concedere il meno possibile e bravi a costruire, soprattutto nel primo tempo, tirando fuori alcuni concetti tattici su cui lavoriamo da tempo. Felice, una vittoria importante, su un campo a mio avviso dove, col passare del tempo non sarà facile fare risultato pieno perché il Rieti alla distanza verrà fuori».