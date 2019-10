RIETI - C'è anche Salvatore "Sasà" Soviero (nella foto) allo Scopigno ad assistere alla seduta di rifinitura pre-derby del Rieti di Bruno Caneo.



L'ex portiere della Reggina, come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero, farà parte dell'entourage della nuova proprietà che pur essendo ancora in fase di allestimento, sembra voler puntare forte anche sul sostegno di Soviero.

DOMANI LA VITERBESE

Intanto Caneo, che lunedì in conferenza stampa ha sottolineato come «i derby non si giocano, ma si debbono vincere», sembra intenzionato a ripartire dallo stesso atteggiamento tattico di Lentini, quel 4-2-3-1 vincente che - complice anche l'assenza per squalifica di Gigli - consentirà al tecnico amarantoceleste di adottare un modulo meno spregiudicato, ma molto equilibrato.

Ultimo aggiornamento: 17:07

