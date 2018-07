di Christian Diociaiuti

RIETI - Si è chiuso con un successo di partecipazione e beneficenza il quarto torneo "In campo per la solidarietà" organizzato da Marco Consorti e ospitato quest'anno sul sintetico del Pattinodromo, in via Di Fazio, con la collaborazione di Aria Sport. Obiettivo della manifestazione: divertimento e raccolta fondi per la Lilt, Lega italiana Lotta ai tumori, per sostenere la sezione reatina nella sua mission di prevenzione contro le patologie oncologiche.



A livello sportivo, il torneo ha registrato la vittoria della Ivs Italia; secondo posto per la Polizia Penitenziaria, terzi gli Amici della Domenica e quarta la rappresentativa del Comune di Rieti. Le gare sono state dirette da arbitri Uisp: «A loro - spiega Consorti – ma anche ai partecipanti, agli spettatori e ad Aria Sport, va il mio e il nostro ringraziamento. Una giornata fantastica, la raccolta fondi in favore della Lilt è andata alla grande» ha concluso l'organizzatore, Marco Consorti, che ha trovato grande disponibilità nei giocatori e negli spettatori.



L'appuntamento, dunque, è già per il prossimo anno, per l’edizione numero cinque e per portare a compimento un'altra missione di solidarietà.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



